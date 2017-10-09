Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 10'u çocuk 12 kişi öldü

Myanmar'daki şiddet olayalrından kaçan Arakanlı Müslümanlar komşu Bangledeş'e akınını sürdürüyor. Güvensiz kaçış beraberinde faciaları da getiriyor.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e ulaşmaya çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne, gece saatlerinde nehrin Bangladeş tarafında bulunan Shah Porir Dwip yakınlarında alabora oldu.

Bangledeş polisi 10'u çocuk 12 kişinin cesedine ulaşıldığını, 13 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu. Reuters'in haberine göre polis yetkilileri teknede 35 kişi olduğunu ve kayıpların arandığını belirtti.

Diğer haber ajansları ise alabora olan teknede 60 ila 100 arasında Arakanlı'nın olduğunu belirtti.

Kazada eşi, 3 çocuğu ve kayınpederi ile kayınvalidesini yitirdiğini söyleyen 30 yaşındaki Arakanlı Seyid Hüseyin, Reuters'e yaptığı açıklamada "Yemek ve hayatta kalma konusunda çok ciddi zorluklar çektik. Buraya hayatımızı kurtarmak için gelmiştik" dedi.

BBC'nin aktardığına göre eylül ayında 60 Arakanlı daha sınırdaki nehri geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

SAYILARI 519.000'E ULAŞTI

Birleşmiş Milletler'in 'etnik temizlik' olarak nitelediği şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'e kaçan Arakanlılar aşırılıkçı Budistlerin ve Myanmar ordusunun köylerini yaktıkları ve yargısız infazlarda bulunduklarını anlatıyor.

Myamar ordusu ve hükümeti ise bölgedeki şiddet olaylarından Arakanlı Müslümanlar'ın kurduğu silahlı grubun sorumlu olduğunu iddia ediyor.

Ordu bölgedeki operasyonunu eylül de bitirdiğini açıklasa da, Myanmar hükümeti 'açlık ve güvenlik endişeleri' nedeniyle binlerce kişinin Bangladeş'e sığınmayı sürdürdüğünü açıkladı.

25 Ağustos'tan bu yana yaşanan şiddet olayları nedeniyle Bangledeş'e kaçan Arakanlılar'ın sayısı 519.000'e ulaşmış durumda.