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    Arakanlı Müslümanlara Hindistan'da saldırı

    ANKARA (AA)
    03.09.2017 - 13:00 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 13:20

    Hindistan'da Arakanlı Müslümanlara saldırı! Hint köylüler, Kurban Bayramı dolayısıyla inek kesmek isteyen Arakanlı Müslümanlara, 'Hindu inancında ineğin kutsal sayılması' nedeniyle linç girişiminde bulundu. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı.

    Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde Kurban Bayramı dolayısıyla inek kesmek isteyen Arakanlı Müslüman aileler saldırıya uğradı. Yerel basındaki haberlere göre, Haryana'ya bağlı Mujeri köyünde yaşayan Arakanlı Müslüman 45 aile, dini ibadetlerini yerine getirmek için kurbanlık olarak iki inek aldı ancak ineklerin Hindu inancında kutsal sayılması nedeniyle bölgedeki Hint köylüler duruma tepki gösterdi.

    SALDIRIYA UĞRADILAR

    Arakanlı Müslüman Şakir Ahmet, aralarında para toplayarak aldıkları ineklerin kesilmesine karşı çıkan Hint köylülere, kurbandan vazgeçtiklerini, inekleri götürüp pazarda satacaklarını söylediklerini anlattı. Buna rağmen 15-20 Hint köylünün yaşadıkları bölgeye gelerek inekleri serbest bıraktığını belirten Ahmet, köylülerin Arakanlı Müslümanları linç etme girişiminde 4 kişinin yaralandığını dile getirdi. Ülkede yakın dönemde, özellikle Müslüman azınlık, hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle çok sayıda nefret saldırısına maruz kalmıştı.



    YANINDA ET TAŞIDIĞI İÇİN BIÇAKLANMIŞTI

    Cüneyt Han adlı 16 yaşındaki Müslüman genç, haziran ayında Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı bahanesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede birçok eyalette inek öldürmeyi hapisle cezalandıran yasalar mevcut. Bu tip düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor.

    Etiketler: Hindistan , arakan , Kurban Bayramı , Müslüman
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