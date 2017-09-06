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    Arakanlı Müslümanlar krizi: 'Myanmar sınıra mayın döşüyor' iddiası

    BBC Türkçe
    06.09.2017 - 12:14 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 12:20

    Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanların Myanmar'dan kaçışı sürerken, Bangladeşli iki hükümet yetkilisi, Myanmar'ın Bangladeş sınırına mayın döşediğini öne sürdü.

    Reuters haber ajansına konuşan iki yetkili, Bangladeş'in bugün konuyla ilgili resmi protesto göndereceğini söyledi. İsimlerini vermek istemeyen yetkililer, amacın Arakanlı Müslümanların geri dönmesini engellemek olabileceğini de belirtti. İki yetkili, Bangladeş hükümetinin mayın döşendiğini fotoğraflar ve muhbirler aracılığıyla öğrendiklerini söyledi.

    Yetkililerden biri, Bangladeş-Myanmar sınırındaki dikenli tel örgünün yanına mayın döşendiğini, kendilerine bağlı görevlilerin toprağa birşeyler gömen üç ya da dört grup gördüklerini ve ardından mayın döşediğini muhbirlerine doğrulattıklarını anlattı. Haber kaynakları, gördükleri grupların üniformalı olup olmadıkları konusuna bir açıklık getirmedi, ancak Arakanlı isyancı olmadıklarından emin olduklarını söyledi.

    İKİ PATLAMA DUYULDU

    Bagladeşli sınır muhafızı Manzurul Hassan Khan, Reuters'a daha önce yaptığı açıklamada, Myanmar tarafında Pazartesi günü iki patlamanın mayın döşenirken meydana geldiği spekülasyonlarından sonra Salı günü de iki patlamanın duyulduğunu söyledi.

    Arakanlı Müslümanlar krizi: Myanmar sınıra mayın döşüyor iddiası

    Khan, sınır yakınındaki patlama nedeniyle bir çocuğun bacağının koptuğunu, başka bir çocuğun hafif yaralandığını kaydetti. Pazartesi günü aynı bölgede meydana gelen patlamada da bir kadın bacağını kaybetmişti.

    Pazartesi günü patlama yerine giden Arakanlı bir mülteci, mayın gibi görünen, bir kısmı çamur olmuş 10 santimetre çapında metal bir diskin görüntülerini kaydetmişti. Söz konusu kişi, toprağa gömülü benzer iki cismin daha olduğunu düşündüğünü söylemişti. Reuters'a konuşan iki mülteci, Pazartesi günkü patlamanın hemen öncesinde Myanmar ordu mensuplarını bölgede gördüklerini söylediler. Ancak Reuters, toprağa gömülen cihazların mayın olduğunu ve Myanmar ordusuna ait olduğunu bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtiyor.

    Etiketler: Arakan , bangladeş , Myanmar
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