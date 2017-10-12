Arakanlı kadınları katliamı anlattı: "Bebeğimi ateşin içine attılar"

Katliamdan kurtulanlar, yüzlerce kadının etrafları silahlı adamlar tarafından çevrelenerek bekletildiğini ve askerlerin daha sonra aralarından 'daha güzel' olarak gördükleri kadınları seçerek toplu tecavüz edildiğini anlatıyor...

Elinde bebeğini sıkıca tutarken bir askerin yanına gelerek kendisini 'seçtiği'ni anlatan Rajuma isimli bir kadın yaşadığı trajedinin ardından tecavüze uğradıktan sonra kanlar içinde ve çırılçıplak bir arazide koştuğunu hatırlıyor.

Rajuma

Rajuma isimli kadın, tecavüzcü askerlerin kendisini seçmesinin ardından ellerinde sıkıca kavradığı bebeğinin gözlerinin önünde ateşe atıldığını söyledi... Rohingya Müslümanı olan Rajuma yaşadığı büyük trajedinin ardından diğer yüz binlerce insan gibi Bangladeş'e kaçmayı başarmış. Ancak kısa süre önce yaşadığı anılar onu yeni geldiği yerde yalnız bırakmıyor.

Ny Times muhabiri Jeffrey Gettleman'a konuşan genç kadın, "İnsanlar askerlerin ayaklarını tutuyor ve canlarını bağışlaması için onlara yalvarıyordu. Ancak onlar durmadılar, onları dövdüler ve öldürdüler" sözlerin kullandı.