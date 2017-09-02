Arakan neresi, neler oluyor? İşte son durum

Arakan'ın günümüze uzanan tarihi böyle...

Arakan ile ilgili bugün gelen son dakika haberleri ise şöyle:

12:46 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile Arakanlı Müslümanların durumunu görüştü.

Erdoğan, daha sonra ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile bugün telefonda görüştü. Erdoğan’ın Myanmar’daki insani krize çözüm bulunması için ortak çaba sarf etmenin önemine değindiği öğrenildi.

12:41 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslümanların zulüm altında olduğunu belirterek, "Birçok Müslüman ülke var. Nerede onlar, niye sesleri çıkmıyor? Herkes birbiriyle uğraşıyor, birbirini boğmaya çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında. Neden birlik beraberlik içinde hareket etmiyoruz? Sorunları çözmek için neden çaba sarf etmiyoruz? İki hafta sonra New York'ta Müslüman ülkelerin liderleri, uluslararası örgütler, BM Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ve BM genel sekreteri ve diğer liderlerle toplantı yapıp bu işi çözmemiz lazım." dedi.

12:29 - Anadolu Ajansı, Arakan'ın Sittwe şehrindeki Rohingya köylerindeki yaşamı görüntüledi. Asıl çatışmaların yaşandığı Bangladeş sınırındaki alana ise askeri bölge ilan edildiği için girilemiyor

12:11 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ,"Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara soykırımı andıran büyük bir katliam yapılıyor. Maalesef uluslararası toplum Arakan'da yaşanan katliama kör, sağır ve dilsiz durumdadır. Dün Dışişleri Bakanımız açıkladı, buraya komşu Bangladeş hükümetine, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bir çağrı yaptı. 'Arakanlı Müslümanları kabul edin, Türkiye olarak sizin masraflarınızı biz karşılayacağız' dedik ve bu çağrımızı da yeniledik. Ama maalesef sessizlik hala devam ediyor" dedi.

11:47 - Myanmar'ın Arakan eyaletinde yakılarak yok edilen köyler, uydu görüntülerine yansıdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arakan'ın Rathidaung kentine bağlı Chein Khar Li adlı Müslüman köyünün yüzde 99'unun yanarak yok olduğuna dair yeni uydu görüntüleri yayınladı. HRW'den yapılan açıklamada, köydeki 700 yapının da yok edildiği kaydedilirken, muson mevsimi nedeniyle bölgede şiddetli yağışların etkili olduğu göz önüne alındığında bu tür büyük çaplı yangının yüksek ihtimalle kasten çıkarıldığına işaret edildi.

11:11 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Etrafımızdaki tabloyu görüyorsunuz. Neler dönüyor dünyada. En son Arakan'da Müslümanlara yapılan zulmü görüyoruz. Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Herkes sussa da biz susmayacağız.' Biz elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Hem sözümüz ile hem elimiz ile hem fikrimiz ile bu mücadeleyi yapacağız" ifadesini kullandı.

10:40 - Kurban Bayramı dolayısıyla CHP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Myanmar'da Arakan Müslümanlarına karşı yapılan katliam hepimizi büyük bir üzüntüye boğdu. Bu katliam ve acılar bütün dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Buna kimsenin seyirci kalmaması gerekir" dedi.

09:56 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Dünyanın tüm bölgelerinde olduğu gibi Myanmar'da yapılan katliama da karşı çıkıp mücadele ediyoruz." dedi.

05:04 - Hindistan'ın Nizamabad kentinde halk, bayram namazı için camilere akın etti. Namaz sonrası başta Arakan'da ordu güçleri tarafından katledilen Müslümanlar ve İsrail zulmü altında olan Filistinliler ve İslam birliği için dua edildi.

00:07 - Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, yayınladıkları ortak açıklamayla, Arakan'daki şiddet olayları ve insan hakları ihlallerini şiddetle kınayarak, sukünet çağrısı yaptı.

00:05 - BM yetkilileri, geçen cumadan bu yana 38 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e giriş yaptığını tahmin ediyor. Bölgeye insani yardımların girişine hala izin verilmiyor.



