Arakan çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Bağımsızlık Sarayı Genel Kurul Salonu’nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi’nin açılış oturumuna katılarak konuşma yaptı. Dünyanın her yerinde Müslümanların sıkıntı içinde yaşadıkları bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: “İslam ülkeleri olarak bizim birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı seferber etmemiz gerekirken enerjimizi bu tür krizlerle heba etmemeliyiz. Diğer taraftan ilk kıblemiz Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in kutsiyetinin ihlal edilmesine de asla izin veremeyiz. Mescid-i Aksa’ya yönelik saygısızlıkların, tahriklerin ve provokasyonların önüne geçilmesi için çok daha kararlı bir tutum ortaya koymalıyız. İslam ülkelerinin şu dönemde çatışmaya ve gerilime değil vahdete, birlik ve beraberliğe ihtiyacı bulunuyor. Körfez bölgesinde yaşanan kriz hepimizi derinden üzmüştür. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Körfez bölgesinde yaşanan krizin bir an önce çözüme kavuşmasını arzu ediyoruz. Kuveyt’in arabuluculuk çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceğiz.”

PARLAK BEYİNLERİMİZİ BATI’YA KAPTIRIYORUZ

İslam dünyasının eğitim sorunlarına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bugün İslam dünyasındaki nüfusun yüzde 55’i okuma-yazma dahi bilmiyor. OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan payın ortalaması yüzde 5.2 iken bu oran İslam dünyasında yüzde 1’i dahi bulmuyor. En başarılı çocuklarımızı, en parlak beyinlerimizi Batılı kurumlara ve ülkelere kaptırıyoruz. Günümüzün en önemli güç kaynağı olan enformasyon ve bilgi teknolojileri konusunda üreten değil tüketen konumundayız. Bu durum bizi milli güvenliğimiz başta olmak üzere birçok açıdan kırılgan hale getiriyor. Altını çizerek ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de güçlü ülke olmak, bilgiyi üretmekten ve bilgiyi en iyi şekilde işleyebilmekten geçiyor.”

Vatandaşlarımızı internetin zararlı etkilerinden korumalıyız

ERDOĞAN, zirvede yaptığı konuşmada hızlı, erişilebilir, bilinçli ve güvenli internetin birey, toplum, devlet, ticaret ve ekonomi açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bununla birlikte internetin ve sosyal medyanın İslam düşmanlığının aracı olma yanında DEAŞ, El Kaide, FETÖ gibi terör örgütleri tarafından etkin şekilde kullanıldığını da biliyoruz. İslam ülkeleri olarak vatandaşlarımızı internetin tüm nimetlerinden faydalandırırken zararlı etkilerinden de korumakla mükellefiz. Bu çerçevede siber suçlara karşı hukuki ve teknik altyapımızı güçlendirmeliyiz. Yaptıkları her eylemle insanlığa ve İslam’a büyük zararlar veren eli kanlı çetelerin, değerlerimizin içini boşaltan akımların gençlerimizi, dolayısıyla geleceğimizi çalmasına asla müsaade etmemeliyiz.”