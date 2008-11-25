Aragones yeni Derwall olabilir mi

Alman ekolünün dünya futbolunu kasıp kavurduğu zamanlarda, bu ekolün altındaki en büyük imzalardan birisinin sahibi olan Derwall Galatasaray’ın başına geçmişti.

Gülşah Erkaya yazıyor

Bugün taraflı, tarafsız herkes bu büyük hocanın Türk futboluna yaptığı katkıyı, getirdiği vizyonu ve açtığı ufukları anlatır.

Derwall Galatasaray’a gelir gelmez bütün kupaları toplayıp, Şampiyon Kulüpler Kupasını mı aldı?

O’na saygıda kusur etmeyen, sonsuz destek veren takım ve yönetim, bu davranışları ile Türk futboluna hiç birşeyi değilse bile en azından Terim ve Denizli’yi kazandırdı. Terim ve Denizli’nin açtığı yoldan giden onlarca futbol adamını ise saymıyorum bile.

Aragones Fener’e ilk geldiğinde müthiş heyecanlanmıştım. Herşeyden önce adam hem fizik hem de kariyer olarak Derwall’i anımsatıyor...

Derwall’in mirasını yiye yiye bu günlere gelen, pek çok başarıya imza atan Türk futbolu, son zamanlarda girdiği gerileme döneminden Dünya şampiyonu Aragones ile kurtulabilir, diye düşünmüştüm.

Ancak gördük ki Aragones’in Derwall’den bir küçük eksiği varmış. Bugün bazılarının “Karizma” dediği sevimli bir otorite ve disiplin...

Uzun lafın kısası TARAFTAR sevmedi Aragones’i. Ya da sevmedi diyerek haksızlık etmeyelim. Belki sevimli ve şirin buldu ama takımlarına Teknik Sorumlu olarak yakıştıramadı.

Fenerbahçe taraftaftarının istemediği hiç kimse bu kulüpte barınamaz. Çünkü kulübün sahibi ve gerçek yöneteni taraftardır. Her ne kadar bazen birileri çıkıp “Asarım, keserim, atarım stattan dışarı” tripleri ile tek yönetici rolleri oynasa da, Fenerbahçe’yi her zaman taraftar yönetmiştir. (Beşiktaş’ı da, tabi kendi taraftarı).

Yine bazen birileri çıkıp taraftar desteğini bir şekilde arkasına alarak bir süre borusunu öttürmüştür ama bu kişiler yanlışları seri halde yapmaya başladıkları anda taraftar yine tribünlerden yönetime el koymuştur.

İşte ülkemizin kulübündeki en etkili taraftarına sahip Fenerbahçemiz’de bu sezon Aragones kendisini sevdirememiştir, diyemesek bile en azında kabul ettirememiştir. Bu nedenle de aslında kalmasını en çok isteyenlerden birisi olmama rağmen kendisine çok fazla ömür biçmeyenler sınıfındayım ne yazık ki...

Ne yazık ki diyorum çünkü gideceğini ya da gönderileceğini düşünsem bile aslında Aragones’in yeterince zamanı olması durumunda sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk futboluna da yeni ufuklar açabileceğine inanıyorum. Ancak biz futbolseverlerin en az sahip olduğumuz şey ne yazık ki zaman ve sabır.

Hep, her zaman ve hemen başarı isteriz. Çünkü biz taraftarız. Adı üstünde tarafız. “Hemen ve her zaman gelmeyen başarı başarı değildir” prensibine inanırız. İşte bu nedenlerle cebinde uzun ve sabır gerektiren bir yol haritası ile Fenerbahçe’ye gelen Aragones, aslında Türk futbolunun yeni Derwall’i olabilecek yeterliliğe ve birikime sahip olduğu halde, sanırım o yol haritasının yazıldığı kağıtları Türkiye hatırası olarak saklamak zorunda kalacak. Ve elbette ki yazık olacak. Çünkü Aragones Fenerbahçe’nin başında en azından 2 sezon kalabilse, bu iki sezonda şampiyonluk yaşamasa bile Fenerbahçe’nin sonraki 10 yılını belki daha bile fazlasını kurtarabilecek yollar açabilirdi. Tıpkı Derwall’in Galatasaray’a UEFA Kupası’na giden yolu açtığı gibi.

Ama ne yazık ki artık her şey Derwall döneminde olduğundan çok daha hızlı yaşanıyor ve tüketiliyor. Ve en çok tüketilen şey ise ne yazık ki teknik adam...