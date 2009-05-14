Aragones Mordor'a

Erdoğan Aksoy yazıyor

Bu eleştirimizi önceki maçlara mahsup ettiğimizi söyleyerek, aldığı Kupa ve oyuncularını iyi hazırladığı için tebriklerimizi sunarız. Her ne kadar meslektaşı Aragones'in Beşiktaş'a çalıştığını söylesek de, kupayı Beşiktaş'ın fazlasıyla hak ettiğini de ilave etmeliyiz.

Kabahati büyük Aragones'in!

Herhalde selefi Del Bosque gibi iyi bir tazminatla kendini kovdurmak istiyor. Torun sevgisi neler yaptırıyor insana. Adam yüzünü 1 sezon karartacak, ondan sonra torun torbaya el öptürecek.

Ligdeki Beşiktaş maçında Denizli'nin heheyleri tutmuş, dizginlemişti Beşiktaş'ı. O maçta aldığı galibiyet şımartmış Aragones'i. Daha bir icatlar çıkarmış geçen sürede. Oysa bilmeliydi bu yaşında “Tavşan bir sıçrar, iki sıçrar...”

Yine stoper oynattı Gökhan Gönül'ü, sağ kanat öksüz kaldı. Geçen maçın yıldızı Yasin kadroda yok, Lugano'nun yanında stoper oynayacak tek adam Önder Turacı yanında oturuyor. İş çığırından çıkınca da sülalesine sövdüğü oyuncuyu sokuyor. Yok yok, Dede kesin gitmek istiyor... Yoksa konuşmaya fırsat mı verir bizlere koskoca Avrupa şampiyonu takımın hocası...

Alex ile Guiza ilk onbirde, ikinci yarıda Uğur Boral'ı çıkartıp Semih'i oyuna sokuyor. Maçı da işte o anda tamamen veriyor. Yahu Aragones değil miydi Guiza ile Semih'i yan yana oynatabilmek için Alex'i kesmek isteyen? İşine mi karıştırıyor şunu bunu? Burada ukalalık yapmayalım F.Bahçe'yi bilen, yazan arkadaşlara. Onlar anladılar çünkü.

Valla bu kadarını yapmamıştı Del Bosque. Paşa paşa işini yapmış, eline verilen kalitesiz gençleri adam etmeye çalışmıştı. Mükafatı da “Yeniköy Kasabı” rütbesi ile milyonlarca euroluk tazminatı olmuştu.

Amacımız Aragones'in hatalarını sıralayıp Beşiktaş'ın başarısını gölgelemek değil. Çünkü şu şartlarda Beşiktaş ile F.Bahçe 10 maç yapsalar yedisini Beşiktaş alır, üçünde berabere kalırlar. İnönü’deki maçta Mustafa Denizli yapısı gereği fantezi yapmak, lige heyecan katmak istemişti.

Futbol basit bir oyun aslında. Bir o kadar da ilginç. Ne zaman “yıldız” diye tabir edilen futbolcuları oynatıyorsan yeniliyorsun!( Bkz. Alex-Delgado )10 gün önceki karşılaşmada Beşiktaş ne kadar pahalı ama koşmayan futbolcusu varsa oynatmış, yenilmişti. Bu maçta ise tam tersine Aragones, Alex’i el freni olarak oynatıp takımı eksik bırakınca, meşhur inadından vazgeçen, orta sahayı Ernst-Cisse ile kapatan Denizli galip gelmeyi bildi.. Her ne kadar jokeri Ekrem'i sola, Ankaraspor maçının yıldızı stoperi İ.Toraman'ı sağa almıştı ya neyse, bu kadarı ile yetindi kupa aşkına.Yoksa bu tercihinin de sakatlık dışında mantıklı olmadığını söylemeliyiz. Ama daha önce dediğimiz gibi bu bir karakter meselesi ve Denizli karakteri gereği böyle rötuşlar her zaman yapacaktır. Zaten maç sabahı Delgado’nun sakatlığından dolayı oynayamayacağını öğrenince Beşiktaş’ın galip geleceğini anlamıştım.

“Beşiktaş nasıl oynadı, nasıl galip geldi ?” diye soracak olursanız, cevabı çok basit. Çünkü oynadığı futbol “basit”. Beşiktaş'ı ligdeki diğer takımlardan ayıran en büyük özelliği fizik gücü. Ortada Ernst-Cisse oynayınca, Sivok defansif görevinden fırsat bulup bu ikiliye yardıma gelince, İ.Toraman veya Gökhan Zan'dan hangisi oynarsa oynasın ilk toplara ıska geçmeden basınca kantarın topuzu bir anda ağır basıyor Beşiktaş adına. Hatta ve hatta herkesin yere göğe sığdıramadığı Yusuf ve Tello çok da mücadele etmeseler bile, sırf daha önce yazdığımız futbolcuların yüzü suyu hürmetine galip gelebiliyor Beşiktaş. Bu maçta da ilk toplara basan Beşiktaş belli dönemler dışında F.Bahçe’li futbolculara yüzlerini rakip kaleye dönme fırsatını vermediler. Öbür türlü olsaydı kaliteli ayaklara sahip olan F.Bahçe, skoru kendi lehlerine rahatça çevirebilirlerdi.

F.bahçe kalecisi Volkan ne kadar şanssız günündeyse, Hakan Arıkan o nispette başarılı idi. Kaleci bakımından en şanslı kulüp sanırım Beşiktaş. Bu maçta kaleci Hakan diğer arkadaşlarından birazcık öne çıktı dersek hata yapmış olmayız. Ayrıca bu maçta Beşiktaş'ta kötü oynayan futbolcu yoktu, topyekün ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar.

Söylemeliyiz ki bu maç, belki de bu sezonun en güzel maçı oldu. Yüksek tempoda oynanan maçta belli aralıklarda F.Bahçe topa daha fazla sahip olsa da, Mustafa Denizli'nin disiplini galip geldi. Keşke tüm maçlar böyle yüksek tempoda oynanabilse. Fizik gücü daha iyi olan takım Beşiktaş'ın yüksek tempoyu daha kolay sürdürebileceği aşikar idi. Yine de durum 1-0 iken Bobo'nun kaçırdığı yüzde yüzlük gol pozisyonunun yüksek tempoda oynamasını bilmemesinden kaynaklandığını da belirtmeliyiz.

Demirören'i sürekli eleştiriyorduk. Son haftalarda ise gerek yaptığı doğru işler, gerekse borç bini aşmışken elini cebine atarak yaptığı Ernst transferi yüzünden pas geçiyorduk. Ama ne o öyle maç bitiminde görmemişler gibi “herkese nasip olmaz” tişörtleri? Seba'dan böyle mi öğrendiniz centilmenliği? Beşiktaş'ın etik değerleri mütevazi olmayı gerektirir, yensen de yenilsen de rakibe saygı duymayı söyler.

Söylemeden geçmeyelim. Daha önceleri Demirören’in ne zaman başı sıkışsa bir F.Bahçe galibiyeti ile sular durulur, istifadan dönülürdü. Bu sefer ise Aziz Yıldırım’ın imdadına yetişti derbi. Artık Aragones’i kovmasının önünde bir engel kalmamış oldu. Kötü niyetlilere malzeme verelim, belki de 10 gün içinde yenilen 2 yemekte bunlar konuşuldu!

Üzüldüğüm bir nokta ise hakem Bünyamin Gezer adına. Çok güzel yönettiği bir maçın son anlarında verdiği penaltı kararı tüm başarısına gölge düşürdü. Eyyam öyle bir şey ki, bir başladınız mı bir daha iflah olmazsınız. Umarız bir daha skora bakarak üstüne vazife olmayan işlere girmez.

Bu arada Rüştü, Beşiktaş forması ile de olsa ilk Kupa’sını görmüş oldu...

Kendisini tebrik ederiz...

Darısı F.Bahçe’li futbolculara...