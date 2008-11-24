Aragones Hocam kolay gelsin

Sen atamadın bak ben attım hem de iki tane ve de birbirinden akıl dolu ve kaliteli golleri der gibiydi sanki Beşiktaş.



Ben çok sevmem hakem hataları denen şeyleri...

Hakem golü vermedi; Yok penaltıydı hayır hayır aldatmaya yönelikti sarı kart almalıydı falan diye yapılan tartışmalar kuyuya atılan taş gibi dakikalarca çıkılmaz işin içinden.



Sen bir sürü açıdan izliyorsun anlayamıyorsun da hakemceğiz ne yapsın; bakacak, görecek bir de saniyeler içinde karar verecek... Offf çok zor.

Bu yüzden Nobre'nin pozisyonu penaltı mıydı? Tello'nun attığı korner içeride miydi aslında içerideydi de yoksa dışarıda mıydı?

Şerife Çaldenk yazıyor

Bunların hepsi bir kenara ben Tello'dan korktum Fenerbahçe adına hele de Alex'in formsuz ve de hafiften isteksiz oynadığı bu sıralar zorlayacak gibi sanki Fenerbahçe kalesini ve de Volkan'ı.

Kendi birebir olmasa da attığı isabetli asistler sayesinde gol de attırır olmadı kendi de atar

Aman dikkat!

Zaten Fenerbahçe'de bir hafta oynayan futbolcunun diğer hafta oynayacağı bile garanti kapsamı dışıyken bir de rakibin formda olması takımın zor anlar geçirmesi açısından kaçınılmaz.



Tüm bunlardan önce bir de yarın oynanacak Porto maçı var sarı lacivertli takımın önünde.

Lugano ve Selçuk'un cezalı olduğundan oynayamayacağı maçtan önce Aragones nasıl bir takım çizdi kafasında bilinmez ama bu konuda çok zorlanacağı kesin. Semih sakatlıktan zoraki kurtuldu derken Roberto Carlos kramponlarını dahi giyemez halde; patikle oynayacak değil ya

E birde Lugano'nun yerine tek alternatifin Yasin olduğu düşünülürse aslında o mevki boş mu kalsa acaba!



Geçen maçı 3-1 kaybetmenin sızısı hala kalbimizde umarız ki İspanyol hocaya maça atanan İspanyol hakem uğurlu gelir de bu sezonki kötü gidişat en azından devam etmez.