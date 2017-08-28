Arafat’ta 60 derece önlemi

Hacı adayları perşembe günü de, Harem sınırları dışında kalan, Mekke’nin 25 kilometre güneydoğusundaki Arafat’a çıkıp vakfe duracak. Önceki yıllarda sadece VIP hacıların kaldığı çadırlarda klima olurken, güneşin kavurucu sıcağı, derme çatma çadırlarda her yıl yüzlerce kişinin ölümüne neden oluyordu. Bu yıl Arafat’ta 60 derecenin üzerinde hissedilmesi beklenen sıcaklık nedeniyle, Suudi Arabistan, tüm çadırlara klima şartı koydu. Diyanet İşleri Başkanlığı, geçen yıl başlattığı ve parasını hacı adaylarından aldığı klimalı ve yüksek çadır uygulamasındaki bazı aksaklıkları bu yıl giderip, Arafat’ta sıcak çarpması nedeniyle meydana gelebilecek olası ölümlerin önüne geçti.