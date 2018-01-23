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    Araçlar suya gömüldü! Botlarla kurtarıldılar

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    Adana'da etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda köprü altında bir metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldı. Araçlarından kendi imkanlarıyla çıkanlar durumu polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

    Adana'da etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte dünden itibaren süren yağış nedeniyle bazı yollar ve köprü altlarında su birikintileri oluştu.

    Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda köprü altında bir metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldıAraçlar suya gömüldü Botlarla kurtarıldılar

    Araçlarından kendi imkanlarıyla çıkanlar durumu polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Araçlar suya gömüldü Botlarla kurtarıldılar

    Olay yerine gelen ekipler, minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

    Araçlar suya gömüldü Botlarla kurtarıldılar

    Araçlar, suyun çekilmesiyle kurtarılacak. 

    Etiketler: sağanak yağış , su baskını , son dakika
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