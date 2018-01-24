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    Araçlar kar altında kaldı! Tatilcilerin zor anları

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:

    Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da yarı yıl tatilinde şiddetli kar fırtınası ve sis meydana geldi. Kar sebebiyle yollar kısmen kapanırken, ekipler 24 saat çalışıp yolları açtı. Fırtına ise tatilcilere zor anlar yaşattı.

    Uludağ'da etkili olan kar fırtınası ve yoğun sis bazı tatilcilere zor anlar yaşatırken, bazı tatilciler ise bunun keyfini çıkardı. Kar kalınlığı 132 santim olarak ölçüldü. Yollar kısmen kapanırken, park halinde bulunan bazı araçla kar altında kaldı.

    Araçlar kar altında kaldı Tatilcilerin zor anları

    Yoğun kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçlara zincir takıldı. Kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar devam edeceği öğrenildi.Araçlar kar altında kaldı Tatilcilerin zor anları

    Oteller bölgesinde hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında eksi 15 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında eksi 5 derece olduğu görüldü.

    Araçlar kar altında kaldı Tatilcilerin zor anları

    Araçlar kar altında kaldı Tatilcilerin zor anları

     

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    Etiketler: tatil , son dakika
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