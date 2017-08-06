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    Aracıyla denize uçtu, iki gün kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde bekledi

    İHA
    06 Ağustos 2017 - 19:28Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 19:32

    Kuşadası Körfezi’nde aracıyla denize uçan bir kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Kazanın iki gün önce meydana geldiği, söz konusu araç sürücüsünün iki gün boyunca kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde beklediği ortaya çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, saat 12.10 sıralarında Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli mevkiinde kayalık bölgeye bir aracın uçtuğu ihbarı üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması sonucu Ahmetbeyli sahil kesiminde denize uçan araç ile yaralı bir araç sürücüsüne ulaşıldı. Yaralı araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan sahil güvenlik ekipleri, sedye ile uçurumdan çıkararak, yaralıyı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

    Aracıyla denize uçtu, iki gün kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde bekledi

    Bu arada, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı araştırmada M.N. isimli şahsın, iki gün önce aracıyla denize uçtuğu ancak kimseye haber veremediği için kaburga ve ayağında kırık halde iki gün boyunca kurtarılmayı beklediği ortaya çıktı.

    Etiketler: kuşadası , aydın , kaza , Kuşadası Körfezi
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