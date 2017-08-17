MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Aracını sele sürdü, son anda böyle kurtuldu

    Aracını sele sürdü, son anda böyle kurtuldu

    İHA
    17 Ağustos 2017 - 22:31Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 22:38

    Kocaeli'de meydana gelen şiddetli yağış sırasında otomobiliyle otoyol köprüsü altına giren Yakup Yılmaz boğulmaktan son anda kurtuldu.

    Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 EB 325 plakalı aracın sahibi Yakup Yılmaz şiddetli yağış esnasında otoyol köprüsü altından akan sele aldırış etmeden suya daldı. Suyun içine soktuğu aracı sele kapılırken, Yakup Yılmaz da araçtan atlayarak kendini kurtardı.

    "AZ DAHA BOĞULACAKTIM"

    Otoyol köprüsü altından sağa sola çarpıp, selde sürüklenerek çıkan araç Yakup Yılmaz'ın uzun uğraşları sonucu durdu. Araç sahibi Yılmaz, “Aracıma çok güveniyordum. Dağlara ve sulara çok dayanıklıydı ama sele dayanamadı. Ben de az daha boğulacaktım. Yüzerek kurtuldum” ifadelerini kullandı.
    Sular çekildikten sonra araç çekiciyle sanayiye götürüldü.

    Etiketler: Kocaeli , araç , boğulma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri