Aracında biber gazına boğuldu

Kisumu ve Mombasa eyaletlerinde sokaklara dökülen binlerce muhalefet destekçisi, polisle çatışırken olayları kontrol altına almaya çalışan güvenlik güçleri de göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Mombasa'da muhalefet partilerinin öncülüğünde toplanan binlerce kişi, hükümetin yasak kararına karşın sloganlar atarak şehir merkezinde seçim komisyonu karşıtı gösteriler gerçekleştirdi, bazı göstericiler ateş yakarak yolları kapattı.

Sputnik'in haberine göre aralarında Mombasa eyaleti Senatörü Muhammed Faki ve milletvekillerinin de bulunduğu göstericilere izin vermeyen polis biber gazı kullandı.

Gösterilere katılan Mombasa eyaleti Vali Yardımcısı William Kingi de gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin müdahalesine tepki göstererek hükümetin gösterileri yasaklamasının yasa dışı olduğunu savundu.

Gösterilerine devam edeceklerini belirten Kingi, seçim komisyonu başkanının görevinden istifa etmesi gerektiğini aksi halde pazar günü büyük bir gösteri düzenleyeceklerini bildirdi.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, yaptığı açıklamada, muhalefetin düzenlediği seçim komisyonu karşıtı gösterilerin, "barışı ihlal tehlikesi" taşıdığı gerekçesiyle başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu ve Mombasa eyaletlerinde yasaklandığını duyurmuştu.

Matiangi, yasak kararının "mevcut açık ve yakın bir tehlikeden" dolayı Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı'nda alındığını belirtmişti.

Kenya'da seçim komisyonu başkanı ve üyelerinin istifasını isteyen muhalefet destekçileri, Nairobi, Mombasa ve Kisumu eyaletleri başta olmak üzere son bir aydır ülke genelinde gösteri düzenliyor.

Öte yandan muhalefetin ortak adayı Raila Odinga'nın birkaç gün önce başkanlık yarışından çekildiğini açıklamasının ardından daha önce 8 Ağustos'ta yapılan ancak iptal edilen seçime katılan adayların 26 Ekim'deki yarışa dahil olabilecekleri duyurulmuştu.

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçiminde, oyların yüzde 54.27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiği açıklanmıştı.

Oyların yüzde 44.74'ünü alan Odinga ise bilgisayar korsanlarının sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme 'düzensizlikler' olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmiş, Seçim Komisyonu ise devlet başkanı seçiminin 26 Ekim'de yeniden yapılacağını açıklamıştı.