Aracına çarptı öldürdü 'hepimiz öleceğiz' dedi

İnen Orhan Kingütmez, 18 yaşındaki Yıldırım ve yanında bulunan A.Ç. (17) ile tartışmaya başladı. A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Kingütmez'e saldırmak istedi. Bunun üzerine kaçan Kingütmez, cadde üzerinde bulunan parkın duvarından atlarken yere düştü. Peşinden koşan A.Ç., Kingütmez'i yakalayıp, biri göğsünden olmak üzere vücudunun 4 yerinden bıçakladı.



Evli ve 1 yaşındaki 1 çocuk babası Kingütmez, hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan sürücü Serkan Yıldırım ve arkadaşı A.Ç., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Serkan Yıldırım'ın 1.50, A.Ç.'nin ise 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. 'Sustalı' diye tabir edilen bıçakla cinayeti işleyen A.Ç., Kingütmez'in öldüğünü öğrenince polise, “Ne yapayım öldüyse öldü; hepimiz öleceğiz" dedi.