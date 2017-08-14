Aracın değerini söyleyen uygulama

Türkiye yılda yaklaşık 5 Milyon İkinci El araç satışı ile Avrupa’nın en büyük ikinci el araç pazarı. Bu kadar çok ikinci el araç satışı yapılmasına karşın, araç alan ve ya satanlar için halen en büyük problem aracın kaç para ettiğini bilmek. Şu anda piyasa satılmakta olan araç fiyatları veya bu işten anlayan bir arkadaştan alınan fikir ile belirlenmekte.

Otomobil Distribitörleri, Yetkili Bayiler, Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Filo Yönetim Şirketleri gibi büyük yapılar ikinci el aracın değerini bazı endüstriyel çözümler ile ölçebilmekte iken her tür araç sahibi seviyesinde bu mümkün değil.

Garaj Sepeti, Garaj Data kurumsal çözümleri ile kurumsal yapılara da veri hizmetleri sunuyor. Bu deneyimini kullanarak Araba Değeri mobil uygulamasını ücretsiz bir şekilde son kullanıcıya açtı.

30 saniye harcayarak bilgileri girilen aracın o gün hangi fiyatlara hızlı satacağını, tok satıcı iseniz nasıl bir fiyat kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Alırken de satarken de kullanıcıyı kolayca yönlendiriyor.

ÖZELLİKLERİ

- Ücretsiz.

- Sistem piyasa davranışlarına göre kendisini günceller fiyatlar o ana göre değişir.

- IOS ve Android akıllı telefonlar için Apple Store ve Google Play de mevcut, özel bir üyelik ya da kişisel bilgi içermez.

- Otomobil, SUV ve Arazi araçları için çalışır. Binlerce farklı model ve paket için çalışmaktadır.

- Gerçek piyasaya göre çalışır. Hatalı kombinasyonları önler, gerçek dışı bilgi girilemez.

- 1.000 i aşkın Garaj Sepeti Oto Galeri Çözümleri müşterilerince test edilmiş onaylanmış.