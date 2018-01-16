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    Aracın çekildiği otopark e-devlet'te

    ANKARA
    16.01.2018 - 23:30 | Son Güncelleme:

    EMNİYET Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinde yeni bir uygulama hizmete koydu.

    Yeni sunulan hizmetle araç sahiplerine aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisinin e-Devlet’e kayıtlı e-posta ile mobil uygulama üzerinden “anlık bildirilmesi” sağlanırken, sürücülerin son 5 yıl içerisinde karışmış oldukları ölümlü/yaralamalı kaza, sürücü belgesi ceza/iptal bilgilerinin görüntülenebilmesi, bu bilgilerin “barkodlu belge” olarak alabilmesine de olanak getirildi. Sürücüler, kendi adına kayıtlı aracın herhangi bir kural ihlali neticesi otoparka çekilmesi durumunda aracın plakası, otopark adı, birim il/ilçe, otopark adresi, otopark telefonu, otoparka çekme nedeni, otoparka çekme tarih ve saat bilgileri ile aracın tescil plakasını e-Devlet üzerinden görebilecekler.

    Etiketler: gazetehaberleri
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