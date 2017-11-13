Araç trafik sigortası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Araç trafik sigortası sorgulama işlemi araç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trafik sigortası sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. İşte detaylar.

ARAÇ TRAFİK SİGORTASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kamu kurumlarının online sorgulama işlemlerinin tek bir çatı altında toplanmasının ardından zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemleri de online olarak gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilen zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemi için e-Devlet şifresine ihtiyacınız vardır. E-Devlet şifresini size en yakın PTT şubesinden alabileceğiniz gibi, kimlik bilgilerinizle veya internet bankacılığı kullanarak da sisteme giriş yapabilirsiniz.

Zorunlu trafik sigortası sorgulaması için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘www.turkiye.gov.tr/sbm-trafik-police-sorgulama’ adresine giderek aracınızın plakasını yazmanız gerekmektedir. Sorgula butonuna tıkladığınızda ise karşınıza aracınızla alakalı tarafik poliçe detayları gelecektir.

e-Devlet üzerinden zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemi sadece kendi üzerinize olan araçlar için gerçekleştirilebilmektedir. Başkasına ait bir araç için sorgulama yapamazsınız.

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