Araç takip sistemi kaçak akaryakıtı yakalattı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezince, Araç Takip Sistemi'yle uydu üzerinden takip edilen bir tırın şüpheli şekilde uzun süre beklediği tespit edildi. Bunun üzerine Komuta Kontrol Merkezi tarafından uyarılan mobil ekipler, aracın bekleme yaptığı yere giderek incelemelerde bulundu.

Aracın kontrolleri devam ederken çevrede yapılan arama sonucu bir hangarda akaryakıt pompalarının görülmesi ve keskin akaryakıt kokusu alınması üzerine İskenderun Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek arama çalışmalarına başlandı. Arama sonucu, tırın da sahibi olan ve akaryakıt taşımacılığı yapan firmaya ait hangarda akaryakıt pompaları, plastik tank ve bidonlarda toplam 4 bin 100 litre markersiz akaryakıt bulundu.

Pompaların bağlı bulunduğu tankın tespit edilmesi amacıyla İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli iş makineleri vasıtasıyla kazı çalışması da yaptırdı. Çalışmalar sonucu yer altında kurulu olan ve araçlara kaçak akaryakıt dolumu yaptığı belirlenen tankla düzeneği ortaya çıkarıldı. Gizlenmiş tankta 4 bin 550 litre daha markersiz akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıtla yer altından çıkarılan 1 tank, 2 tabancalı pompa, 1 silindir plastik tank, 3 kare fiber tank ve muhtelif boyutlardaki varil ve bidonlara el konuldu. Olayla ilgili 3 kişi hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.