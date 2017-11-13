Araç sahiplerine önemli uyarı

Van Oto Sanayi Sitesindeki oto tamir ustaları, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle araç sahiplerinin çok geç kalmadan araçlarının kışlık bakımını yaptırmaları gerektiğini söylediler.

Yaklaşan kış öncesi aracın marka ve modeline göre bakım fiyatlarının 50 ile 100 TL arasında değiştiğini belirten oto tamir ustaları, kışın antifrizin yetersiz kalmasından dolayı donan motor masrafının 5 ile 7 bin TL’ye çıktığına dikkat çekti.

Yağışlar başlamadan araç sahiplerinin kışlık bakımlarını yaptırması gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Emrah Seyyarer, “Kışın araç bakımının en başında kışlık lastik gelir.

Doğu’nun kış şartları nedeniyle kasım ayı itibariyle kışlık lastiklerin takılması lazım. Kışın zorda kalmamak için motorun antifrizine, yağına ve suyuna bakmak lazım.

Antifriz olmasa don olur, don olduğu zaman da motor donar. Motor donduktan sonra masraflar kat kat artar. Şu an yapılacak 50 ile 100 liralık masraf, motor donduğu zaman 5 ile 7 bin TL arasında değişir. Kışın aracın ilerleyen zamanda sıkıntı çıkarmaması için bakımlarının zamanında yapılması gerekmektedir.

Bakım olarak yağ, hava filtresi, antifriz zamanında kontrol edilmelidir” dedi.

“ÜLKE OLARAK İŞİMİZİ SON GÜNE BIRAKIRIZ”

Kışın yaklaşmasıyla bakım fiyatlarının da arttığını sözlerine ekleyen Seyyarer, “Yağışlı havalarda sürücülerin önünü daha rahat görmesi için sileceklerinin değişmesinde yarar vardır. Ülke olarak işimizi son güne bırakırız.

Araç bakımlarında da insanımız son günü beklerler. Ancak son güne bırakmak iyi değildir.

Son gün yapmaktansa kışlık bakımlarının bir ay öncesinde yapılması daha iyi olur. Şu an yapılan bakım ile kışın ortasında yapılan bakımın ücretinde fark olur. Kışın donma olur. Donduktan sonra yapılan masraf, donmadan önce yapılan masraf ise bir olmaz” diye konuştu.

Oto tamir ustası Kenan Kesici ise, kışın antifrizde yaşanan sıkıntılardan dolayı soğutucu kapaklarının çatlaması ve motorun donması riskinin bulduğunu söyledi. Kesici, “Kar yağdığı için sileceklerin kontrol edilmesi gerekiyor.

Araçtaki antifrizi ölçeklerle ölçüyoruz. Antifrizin içinde su katılmışsa, derecesi düşmüş mü bunları önceden kontrol ediyoruz.

Eğer derecesi düşmüşse değişim zamanı gelmiştir demektir. Antifriz içinde su varsa, kışın havanın sıfır derecenin altına düşmesiyle araçta donma tehlikesiyle oluşur, soğutucu kapaklarının çatlaması ve motorun zarar görmesi durumları olur” şeklinde konuştu.