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Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

İHA
05.01.2018 - 16:52 | Son Güncelleme:

PÜİS açıklamasına göre motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı. 

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak şekilde motorinin litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,05 liradan 5,13 liraya, Ankara'da 5,10 liradan 5,18 liraya, İzmir'de ise 5, 09 liradan 5,17 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

 

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Etiketler: dizel , Motorin
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