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    Araç muayene adımları nelerdir? Araç muayenesinde nelere dikkat edilmeli?

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 12:26 | Son Güncelleme:

    Araç sahipleri her yıl düzenli olarak yapılan ve yapılması zorunlu olan muayene adımlarını merak ediyorlar. Aracınızın trafiğe çıkması için belirlenen kurallara uygun olması gerekir. İşte araç muayene öncesinde ve muayene sırasında dikkat edilmesi gereken adımlar

    1. ADIM: MUAYENE ÖNCESİ

    1. Randevu Almanız Çok Önemli Online Randevu alarak daha hızlı ve kolay hizmet alabilirsiniz.

    2. Aracınızın Borç Durumunu Kontrol Edin Aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Unutmayın, borçları olan araçların muayene işlemleri başlatılmaz.

    3. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümünüz
    Geçerli mi?
    Geçerli bir "Egzoz Emisyon Ölçümü"nüz olmazsa aracınız muayenede "Ağır Kusurlu" olarak değerlendirilir. Randevu
    almaksızın tüm sabit istasyonlarımızda bu hizmeti alabilirsiniz.


    4. Egzoz Emisyon Ölçümü Filmini izleyerek ya da görsele tıklayarak egzoz emisyon ölçümü zamanı geldiğinde yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.

    5. Gerekli Belgeler Yanınızda Olsun Aracınızın muayene işleminin başlatılabilmesi için belgelerinizi eksiksiz bir şekilde yanınızda bulundurun.

    6. Gerekli Ekipmanlar Listesi Aracınızda bulundurulması gereken ekipmanları mutlaka kontrol edin. Gerekli ekipman listesine buradan ulaşabilirsiniz.

    7. Muayene Öncesi Son Kontrol Dokümanı Yapacağınız son kontrollerle muayenede yaşanabilecek sorunları önceden engelleyebilirsiniz.

    2. ADIM: MUAYENE SIRASI

    1. Kilometre bilginizi not edin Aracınızı istasyona getirdiğinizde müşteri kabul görevlisine iletmek üzere kilometre bilginize bakın ve not edin.

    2. Müşteri Kabul Görevlilerinin sizi çağırmasını bekleyin Sıranızı beklerken belgelerinizi ve muayene ücretini hazırlamayı
    unutmayın. Ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir. Müşteri kabul işlemlerinden sonra dış alanda teknisyenlerimizin
    sizleri kanallara çağırmasını bekleyebilirsiniz.

    3. Muayenede Kontrol Edilen Unsurlar
    Aracınızın muayenesinde kontrol edilen unsurlar, sizin ve
    çevrenizin güvenliğini artırmak amacıyla dikkatle yapılmaktadır.
    Araç muayenesi sırasında kontrol edilen noktalara buradan
    ulaşabilirsiniz.

    4. Muayenede Nelere Bakılıyor Filmini izleyin
    Muayenede Nelere Bakılıyor Filmini izlemek için tıklayın.

    5. Aracınızı Teslim Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
    Muayene sonuç raporunu dikkatle dinleyin ve raporunuzla
    birlikte diğer evraklarınızın tamamını kontrol ederek

    3. ADIM: MUAYENE DEĞERLENDİRMESİ


    1. Kusursuz
    Aracınızın "Kusursuz" bulunması halinde, trafik belgeniz
    onaylanarak hologram yapıştırılır ve bir sonraki muayene
    tarihiniz belirlenir.

    2. Hafif Kusurlu
    Aracınızın "Hafif Kusurlu" bulunması halinde, trafik belgeniz
    onaylanarak hologram yapıştırılır ve bir sonraki muayene
    tarihi belirlenir.

    3. Emniyetsiz veya Ağır Kusurlu
    Muayene sonucunda aracınızın "Emniyetsiz veya Ağır Kusurlu"
    bulunması halinde, eksiklikler tespit edilir ve bu sorunlar giderilmediği
    sürece rapor tamamlanmış sayılmaz. Eksiklikleri gidererek en geç 1 ay
    içinde, 1 defaya mahsus ücretsiz muayene tekrarı hakkınızı muayenenin
    yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene
    istasyonlarında kullanabilirsiniz.

    Etiketler: araç muayene , otomobil , muayene istasyon
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