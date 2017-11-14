Araç muayene adımları nelerdir? Araç muayenesinde nelere dikkat edilmeli?

1. ADIM: MUAYENE ÖNCESİ
1. Randevu Almanız Çok Önemli Online Randevu alarak daha hızlı ve kolay hizmet alabilirsiniz.
2. Aracınızın Borç Durumunu Kontrol Edin Aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Unutmayın, borçları olan araçların muayene işlemleri başlatılmaz.
3. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümünüz
Geçerli mi?
Geçerli bir "Egzoz Emisyon Ölçümü"nüz olmazsa aracınız muayenede "Ağır Kusurlu" olarak değerlendirilir. Randevu
almaksızın tüm sabit istasyonlarımızda bu hizmeti alabilirsiniz.
4. Egzoz Emisyon Ölçümü Filmini izleyerek ya da görsele tıklayarak egzoz emisyon ölçümü zamanı geldiğinde yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.
5. Gerekli Belgeler Yanınızda Olsun Aracınızın muayene işleminin başlatılabilmesi için belgelerinizi eksiksiz bir şekilde yanınızda bulundurun.
6. Gerekli Ekipmanlar Listesi Aracınızda bulundurulması gereken ekipmanları mutlaka kontrol edin. Gerekli ekipman listesine buradan ulaşabilirsiniz.
7. Muayene Öncesi Son Kontrol Dokümanı Yapacağınız son kontrollerle muayenede yaşanabilecek sorunları önceden engelleyebilirsiniz.
2. ADIM: MUAYENE SIRASI
1. Kilometre bilginizi not edin Aracınızı istasyona getirdiğinizde müşteri kabul görevlisine iletmek üzere kilometre bilginize bakın ve not edin.
2. Müşteri Kabul Görevlilerinin sizi çağırmasını bekleyin Sıranızı beklerken belgelerinizi ve muayene ücretini hazırlamayı
unutmayın. Ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir. Müşteri kabul işlemlerinden sonra dış alanda teknisyenlerimizin
sizleri kanallara çağırmasını bekleyebilirsiniz.
3. Muayenede Kontrol Edilen Unsurlar
Aracınızın muayenesinde kontrol edilen unsurlar, sizin ve
çevrenizin güvenliğini artırmak amacıyla dikkatle yapılmaktadır.
Araç muayenesi sırasında kontrol edilen noktalara buradan
ulaşabilirsiniz.
4. Muayenede Nelere Bakılıyor Filmini izleyin
Muayenede Nelere Bakılıyor Filmini izlemek için tıklayın.
5. Aracınızı Teslim Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Muayene sonuç raporunu dikkatle dinleyin ve raporunuzla
birlikte diğer evraklarınızın tamamını kontrol ederek
3. ADIM: MUAYENE DEĞERLENDİRMESİ
1. Kusursuz
Aracınızın "Kusursuz" bulunması halinde, trafik belgeniz
onaylanarak hologram yapıştırılır ve bir sonraki muayene
tarihiniz belirlenir.
2. Hafif Kusurlu
Aracınızın "Hafif Kusurlu" bulunması halinde, trafik belgeniz
onaylanarak hologram yapıştırılır ve bir sonraki muayene
tarihi belirlenir.
3. Emniyetsiz veya Ağır Kusurlu
Muayene sonucunda aracınızın "Emniyetsiz veya Ağır Kusurlu"
bulunması halinde, eksiklikler tespit edilir ve bu sorunlar giderilmediği
sürece rapor tamamlanmış sayılmaz. Eksiklikleri gidererek en geç 1 ay
içinde, 1 defaya mahsus ücretsiz muayene tekrarı hakkınızı muayenenin
yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene
istasyonlarında kullanabilirsiniz.