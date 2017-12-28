Arabuluculukta, zorunluluk dönemi başlıyor

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, uygulamanın hem işçi hem işveren açısından enerji ve vakit kaybını önleyeceğini söyledi.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemini dava şartı haline getiren düzenleme, 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe giriyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuğun dava şartı olması ile iş dünyasına yeni bir soluk geleceğini vurguladı.

Yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak sistemin başarısı için, üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

ANLAŞILAN KONULAR, TEKRAR DAVA KONUSU YAPILAMAYACAK

Hisarcıklıoğlu bundan böyle arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığına işaret ederken, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zaman tasarrufu sağlayacağını belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir” dedi.

GİZLİLİK, EMSAL KARARLAR OLUŞMASINI ENGELLEYECEK

Emsal karar uygulamasının, klasik yargılama usulleri içerisinde, iş dünyası için büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, arabuluculukta anlaşma metni gizli olacağından, bu durumun bir sorun olmaktan çıkacağını dile getirdi.

Tüm tarafların ve arabulucunun bu gizliliğe uymak zorunda olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, düzenlemenin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun yargılama süreleri nedeniyle, yıllarca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını düşündüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Vakit nakittir” sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden bahsetti.

Hisarcıklıoğlu arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretememeleri halinde, arabulucunun bir çözüm önerisi getirebileceğini de bildirdi.

SİSTEM NASIL İLERLEYECEK?

Hisarcıklıoğlu, yeni düzenlemeler ışığında sistemi şöyle özetledi; “İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte, taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler.

Sistem, adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu, yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracak.

Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Taraflardan birinin, ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile, yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak.”