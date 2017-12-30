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Arabuluculuk ücret tarifesine artış

Oya ARMUTÇU/ANKARA
30.12.2017 - 22:13 | Son Güncelleme:

ÖZEL hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde görev alan, “Arabulucular Sicili”ne kayıtlı kişilere arabuluculuk faaliyetleri için 2018’de yapılacak ödemeye ilişkin Asgari Ücret Tarifesi belli oldu.

1 Ocak’ta yürürlüğe girecek yeni tarifeye göre bir saat için arabulucuya ödenecek en az ücret 20 lira zamla 140 lira oldu. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculara taraf sayısı gözetilmeden ilk üç saate kadar ödenecek ücret 120’den 140 liraya, takip eden her saat başı için ödenecek ücret 90’dan 100 liraya yükseldi. Tarifede yazılı olmayan hallerde tarifenin birinci kısmındaki “Diğer tür uyuşmazlıklar” için belirlenen ücret verilecek. Diğer tür uyuşmazlıklarda taraf başına bir saati 170 lira, takip eden her saat için 130 lira ücret ödenecek.

Etiketler: Arabuluculuk , gazetehaberleri , Arabuluculuk ücret tarifesi
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