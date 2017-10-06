Macron’dan İbadi’ye teklif: Arabulucu olabiliriz

IRAK Başbakanı Haydar İbadi dün Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Macron, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) tek taraflı düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrası İbadi’yi Paris’e davet etmişti. Görüşme sonrası iki lider, basının karşısına geçti. Macron, Irak hükümeti ile IKBY arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Fransız lider, “ulusal uzlaşma ve Kürtleri de içeren kapsayıcı bir yönetim” vurgusu yaptı. Irak’ın bütünlüğünü desteklediklerini belirten Macron, “Fransa’nın Kürtlerle yakın bağlarını sürdürdüğünü de” sözlerine ekledi. Fransa Cumhurbaşkanı, “Gelecek haftalar ve aylarda Irak’ın birliği, bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyan ve Kürtlerin haklarını tanıyan bir diyaloğun başlaması hayati önemde” diyerek Iraklı yetkililerin istemesi halinde BM’nin başlatacağı bir arabuluculuğa Fransa’nın aktif olarak katkı vermeye hazır olduğunu söyledi.

Macron, ABD’den sonra terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyona en büyük desteği veren ikinci ülke olan Fransa’nın DEAŞ ‘tamamen’ yenilene kadar Irak’ta kalacağını kaydetti. Irak’ın bütün sorunlarını çözebilmesi için Fransa’nın desteğinin devam edeceğini vurgulayan Macron, “Irak’ın istikrarı için Suriye’nin istikrarı gereklidir” şeklinde konuştu.

‘ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ’

İbadi ise IKBY’ye karşı daha önceki sert tonunu biraz yumuşattı. Iraklı lider,“Silahlı çatışma istemiyoruz ama federal otorite sürmeli. Kimse federal otoriteyi çiğneyemez” dedi. Ayrılığın kabul edilemez olduğunu söyleyen İbadi, terör örgütü DEAŞ’a karşı IKBY’nin güvenlik gücü Peşmerge ile birlikte hareket ettiklerini hatırlatarak, “Irak tüm Iraklılara aittir” dedi. Irak Başbakanı, “Peşmerge’yi Irak güçlerinin parçası olarak kalmaya çağırıyorum. Tüm vatandaşlarımızın arzularına saygı duyuyoruz. Buna Kürtler de dahil. Ancak birlikte çalışmalıyız. Hepimiz bir ülkedeyiz” ifadelerini kullandı.

Havice’de kontrolü sağlayan Irak güçleri, burada ele geçirdikleri DEAŞ bayraklarıyla poz verdi.

‘IKBY’YE SÜRE VERİLMESİ GEREKİYOR’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile Paris’teki görüşmesinin ardından Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, IKBY’ye henüz verilmiş bir süre olmadığını ama verilmesi gerektiğini belirterek, “O sürede gerekli adımlar atılırsa atılır, atılmazsa Irak yönetiminin talepleri ve attığı adımlar bizim için önemli bir kriter olacaktır” dedi. Çavuşoğlu, Fransa’nın Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk girişime destek verdiklerini söylerken, “Herkesin referandumdan önceki pozisyonunu güçlü şekilde koruması gerekiyor” şeklinde konuştu.

IRAK HAVİCE’Yİ DEAŞ’TAN ALDI

Kerkük’e bağlı Havice bölgesini Irak güçleri Haşdi Şabi milislerinin eşliğinde terör örgütü DEAŞ’ın elinden aldı.14 gün süren operasyonda bini aşkın DEAŞ’lının teslim olduğu belirtildi. Başkent Bağdat’ın 230 km kuzeyinde yer alan Havice, Bağdat’tan Musul ve Kerkük’e giden iki anayol üzerinde bulunması nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Havice, Irak’ın kuzeyinde DEAŞ’ın elindeki son önemli bölgeydi. Havice’yi kaybeden DEAŞ militanlarının elinde son kritik bölge olarak ülkenin batısında Suriye sınırındaki topraklar kaldı. Irak güçleri, Havice’yi geri almak için operasyona 21 Eylül’de başlamıştı. Havice Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı açıklamada, “Havice ilçe merkezinin tamamı DEAŞ’tan kurtarıldı” ifadesini kullandı. Irak Başbakanı İbadi de “Havice kentinin kurtarılmasını duyuruyorum. Gerisi Suriye sınırında kaldı” diyerek DEAŞ’ın alanının küçültüldüğünü belirtti.

MCGURK: BAŞKA SÜRPRİZLER DE VAR

ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Havice’nin Irak güçleri tarafından geri alınmasından sonra Twitter hesabından, DEAŞ militanlarının hızla teslim olduklarını duyurdu. McGurk, “DEAŞ’lı teröristler çöküyor ve Havice’deki çok sayıda terörist teslim oluyor. Başka sürprizler de geliyor” diye yazdı. Öte yandan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, IKBY’nin referandumunun ABD için hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Silliman Bağdat’taki Büyükelçilik binasında yaptığı basın toplantısında, “Bu, DEAŞ’la mücadeleyi olumsuz etkileyebilir. Herkesi sakinleşmeye davet ediyoruz” dedi. Bağdat ile Erbil arasındaki yanlış anlaşılmaları gidermek için diyalog çağrısı yapan Büyükelçi Silliman, iki tarafın uzlaşması için ülkesinin çaba sarf ettiğini dile getirdi. Silliman, Kerkük’e bağlı Havice ilçesinin geri alınmasından dolayı da Irak güçlerini tebrik etti.