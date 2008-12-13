H.Deniz Çekin yazıyor

Beşiktaş desen, sakatı çok, cezalısı daha çok, dereyi geçerken at değiştirme hakkını kullanmış. Buna rağmen bir türlü ne üst sıralara tırmanabiliyor ne güzel top oynayabiliyor. Seyirci mutsuz, yönetim huzursuz, futbolcular tedirgin. Mustafa DENİZLİ’nin takıma getirdiği yegane yenilik, şampiyonluk yolunda kaybedilen puanların aslında çok normal olduğu konusunda herkesi ikna edebilmesi.

Ankaragücü zaten son sezonların ligde mucizevi kalışlarıyla ünlü takımı. Maç öncesi hakemlere telefonla güven tazeleyen eski başkanı maçı tribünden seyredebiliyor. Taraftarın her sene aynı stresi yaşamaktan sabrı tükenmiş. Bir teknik direktörü bile yok.

Beşiktaş taraftarı her şeye rağmen takımını bağrına basıyor. “Ya benimsin ya kara toprağın” hesabı. Sağanak tezahürat altında başlıyor maç.

Her iki takım da oyuna hızlı başlıyor. İlk dakikalarda etkili olan taraf konuk ekip. Murat ve Gökhan’la önemli tehlikeler yaşatıyorlar. Ancak dakikalar ilerleyip Beşiktaş oyunda dengeyi kurdukça Ankaragücü daha dağınık bir görünüm sergiliyor. Defansta da çok sağlam durmuyorlar.

Holosko, 17. dakikada şahsi becerisiyle gole çok yaklaşıyor. 25’de de Tolga’nın kafasından seken topu ağlara yolluyor. Geçen haftalarda maça onunla başlamayarak “varlık içinde yokluk” çeken DENİZLİ, bu hafta yokluk içinde onu yeniden keşfetmiş belli ki. Normal koşullarda kenarda oturmaması gerekir Holosko’nun.

34 ve 37. dakikalar arasında Nobre üç tane çok önemli gol pozisyonunu harcıyor. Bu konuda bir istatistik var mıdır bilinmez ama en kısa sürede en fazla gol kaçırma rekoru olabilir. Buna rağmen kimse kızmıyor ona, formasının arkasında “miras değil alın teri” yazıyor sanki.

İkinci yarıda oyun aynı şekilde devam ediyor. Gerçi kimseye araba çarpıp kör etmiyor ama oyun daha ziyade “kör dövüşü” gibi. Her iki takım da saldırıyor, saldırdıkları için defanslarında açık veriyorlar, kalelerinde tehlike yaşıyorlar. Her iki takım adına da defalarca tekrarlanıyor bu durum.

“Şoförsen bas gaza, futbolcuysan vur topa” duygusallığında dakikalar geçiyor. Beşiktaş Bobo’yu, Ankaragücü Iglesias’ı oyuna alıyor. Her iki takım da golü düşünüyor yani.

83’de top direkten dönmese Iglesias “bir teselli ver”ecek, ama olmuyor. Top bir o kaleye bir bu kaleye gitmeye devam ediyor.

Ortada futbol olmadığı için onun adına söylenecek çok fazla bir şey de yok. Müsabaka heyecanlı gibi gözüküyor. Ama aslında bol pozisyon olmasından dolayı yaşanan sanal bir heyecan bu.

İlerleyen dakikalarda boşalan kadehler misali “doldur boşalt” a dönüyor maç.

Maçı izlemek için tribünlerde bulunan Skibbe de haftaya neler yapacağına dair bir veri toplayamamıştır muhtemelen. O derece taktik fukarası bir maç.

Bu futbol anlayışıyla devam ederlerse her iki takımı da çok güzel günlerin beklemediği açık.

Taraftarlar sakın ola ki “batsın bu dünya” demesin.

“Zalimin zulmü varsa sevenin Allah’ı var”