Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Arabasının arkasına yazdığı yazıyı gören yardım etmeye çalışıyor

    Arabasının arkasına yazdığı yazıyı gören yardım etmeye çalışıyor

    DHA
    23.12.2017 - 13:39 | Son Güncelleme:

    Adana'da ehliyetini 1 ay önce alan üniversite mezunu, 22 yaşındaki Eda Boncukçu otomobilinin arkasına, 'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı döviz astı.

    Lütfi Boncukçu, 1 ay önce ehliyet alan Çukurova Üniversitesi mezunu kızı Eda Boncukçu'ya yeni bir otomobil aldı. Trafikte acemi olan genç kız, trafik akışını ve diğer araç sürücülerini zor durumda bırakmamak için aracının arkasına, 'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı döviz asmaya karar verdi.

    Arabasının arkasına yazdığı yazıyı gören yardım etmeye çalışıyor

    Astığı dövizle trafiğe çıkan Boncukçu'yu görenler araç sürücüleri genç kıza destek vermeye başladı. Acemi olduğu için, trafikte zorluk çektiğini belirten Boncukçu, şöyle dedi:

    "Ehliyetimi yeni aldım, heyecanımı yenmek için şehir içinde araç kullanmam gerekiyor, trafik ve diğer sürücüleri zor durumda bırakmak istemediğimden dolayı bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum."

    Boncukçu'nun otomobilinin arkasında yapıştırılan dövizi görenler ise cep telefonlarıyla bunu görüntüledi.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: adana
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri