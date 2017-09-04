MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Arabada havasızlıktan ölen çocuğun amcasından tuhaf savunma

    Arabada havasızlıktan ölen çocuğun amcasından tuhaf savunma

    AA
    04.09.2017 - 14:49 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 15:04

    Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, dün otomobilde ölü bulunan 4 yaşındaki Murat Birinci'nin amcası konuştu: "Olay, çocuğumuzun tamamen kendisinden kaynaklı. Anahtarı bizim dükkandan alıp arabayı açıp içeri girmiş, kapıyı üstüne kilitlemiş. En sonunda bizim ufak çocuklardan birisi onu arabada fark etti. Camlar siyah olduğundan dolayı biz ilk başta fark edememiştik zaten."

    Alınan bilgiye göre, Hayati Harrani Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde ölü bulunan 4 yaşındaki Murat Birinci'nin yakınları taziyeleri kabul ediyor. Derin üzüntü duyan aile bireylerini ise yakınları teselli etmeye çalışıyor.

    Yeğenini kaybeden amca İbrahim Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun ihmalden öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Olayın, çocuğun kendisini arabaya kilitlemesi sonucu meydana geldiğini savunan Birinci, şunları kaydetti:

    "Olay, çocuğumuzun tamamen kendisinden kaynaklı. Anahtarı bizim dükkandan alıp arabayı açıp içeri girmiş, kapıyı üstüne kilitlemiş. Biz yaklaşık 1-2 saat onu her yerde aradık. En sonunda bizim ufak çocuklardan birisi onu arabada fark etti. Camlar siyah olduğundan dolayı biz ilk başta fark edememiştik zaten. Elime satırı alıp arka camı kırdım, çıkarttım. O esnada baygındı hemen hastaneye götürdüm. Hastaneye götürdüğümde de öldüğü tespit edilmişti. Olay bundan ibaret, farklı bir ihmal veya kasıt söz konusu değildir kesinlikle."

    Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde dün 4 yaşındaki Murat Birinci, otomobilde ölü bulunmuştu.

    Etiketler: murat birinci , arabada ölen çocuk , Şanlıurfa
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri