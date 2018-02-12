Araba anahtarı boyutunda oyun konsolu

Kibrit kutusu büyüklüğündeki konsolu anahtarlık olarak da kullanabiliyorsunuz. PocketSprite, küçük boyutuna göre oldukça güçlü bir donanıma sahip. 96x64 piksel, renkli 25x22 milimetre OLED ekrana, sahip olan konsol saniyede 60 karenin üzerine çıkabiliyor. ESP32 çift çekirdek 240 MHZ MCU işlemciye sahip olan konsolun, 128 Mbit flaş, 520 KB RAM, 448 KB ROM ve 13 mm mono hoparlörü bulunuyor.

Wi-Fi ve Blueetooth LE özellikleri bulunan PocketSprite'da dahili Li-ion batarya ile micro USB portu bulunuyor. Ayrıca konsolda oyun ROM'larını kablo gerektirmeden Windows, Android, Linux, veya Mac üzerinden Wi-Fi web arayüzünü kullanarak yükleyebiliyorsunuz. Nisan ayı içerisinde çıkarılması planlanan PocketSprite 45 dolar fiyat etiketine sahip.