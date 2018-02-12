Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Araba anahtarı boyutunda oyun konsolu

    Araba anahtarı boyutunda oyun konsolu

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    Kibrit kutusu boyutunda Retro oyun konsolu PocketSprite ile eğlence cebinize geliyor. Alıştığımız oyun konsollarından çok daha küçük olan PocketSprite ile ultra oynanabilir ve oyun klasiklerine anında erişim sağlayabiliyorsunuz.

    Kibrit kutusu büyüklüğündeki konsolu anahtarlık olarak da kullanabiliyorsunuz. PocketSprite, küçük boyutuna göre oldukça güçlü bir donanıma sahip. 96x64 piksel, renkli 25x22 milimetre OLED ekrana, sahip olan konsol saniyede 60 karenin üzerine çıkabiliyor. ESP32 çift çekirdek 240 MHZ MCU işlemciye sahip olan konsolun, 128 Mbit flaş, 520 KB RAM, 448 KB ROM ve 13 mm mono hoparlörü bulunuyor.

    Araba anahtarı boyutunda oyun konsolu

    Wi-Fi ve Blueetooth LE özellikleri bulunan PocketSprite'da dahili Li-ion batarya ile micro USB portu bulunuyor. Ayrıca konsolda oyun ROM'larını kablo gerektirmeden Windows, Android, Linux, veya Mac üzerinden Wi-Fi web arayüzünü kullanarak yükleyebiliyorsunuz. Nisan ayı içerisinde çıkarılması planlanan PocketSprite 45 dolar fiyat etiketine sahip.

    Etiketler: PocketSprite , anahtarlık konsol , Oyun
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri