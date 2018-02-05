Araba alırken hangisi: Taşıt kredisi mi ihtiyaç kredisi mi?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda araç alımlarında taşıt kredisi ile ihtiyaç kredisinden hangisinin daha avantajlı olduğuna karar verebilmek için dikkat etmeniz gereken noktalar anlatılıyor.

FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi faiz oranları ile ihtiyaç kredisi faiz oranları pek çok bankada aynıdır ancak bazı bankalar taşıt kredisi için daha avantajlı faiz oranı sunabilmekte. Bu noktada faiz oranlarını incelemenizde ve aylık taksit tutarları ile toplam ödeme tutarını incelemenizde fayda var. Bunu Hangikredi.com hesaplama aracını kullanarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

KREDİ MİKTARI

İhtiyaç kredisinde daha düşük tutarlı kredi kullanabilirken araç kredisi ile daha yüksek tutarlı kredi kullanabilirsiniz. Yüksek tutarlı bir araba satın almak istiyorsanız taşıt kredisi daha doğru bir seçenek olabilir çünkü araba kredisi ile daha yüksek tutarda kredi kullanabilme ihtimaliniz var. Satın aldığınız araç banka tarafından teminat olarak ipotek edildiğinden daha yüksek tutarlarda kredi kullanılabilirsiniz. Ancak aracınızın ipotek edilmesini istemiyorsanız ihtiyaç kredisi seçeneklerini değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Herhangi bir mal varlığınızı ipotek ettirerek daha yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi kullanabilme şansınız da var fakat bu fazladan maliyete yol açacaktır.

KREDİLENDİRME ORANI

Bu süreçte üzerinde durmanız gereken noktalardan biri de kredilendirme oranı. Taşıt kredisi ve konut kredisi gibi kredilerde alınacak mala istinaden kredilendirme oranı uygulanır. Bu oran alınacak malın satış bedeli üzerinden belirlenir. Taşıt kredilerinde kredilendirme oranı bankadan bankaya değişiklik gösterebilr ancak yine de taşıt kredisi ile araba almak istediğiniz zaman peşinatınızın olması şart. Aracın satış bedelinin tamamını kredi ile karşılamayı düşünüyorsanız ihtiyaç kredisi daha mantıklı bir seçenek olacaktır.

ARAÇ YAŞI

İkinci el otomobil almayı düşünüyorsanız bu maddeye dikkat! Pek çok banka 2.el arabalar için de kredi olanağı sunar fakat belli bir yaşa kadar. Bankaların ikinci el araç alımları için koyduğu sınır genellikle beş yılı aşmadığından daha yaşlı bir araba almayı planlıyorsanız ihtiyaç kredisi seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

KAMPANYALAR

Bankalar kimi zaman çeşitli kampanyalar düzenler. Bu kampanyalar faiz indirimine yönelik olabileceği gibi taşıt kredisinde çeşitli araba markaları ile kurgulanmış kampanyalar da olabilir. Araç almaya karar verdiyseniz bankaların taşıt kredisi kampanyalarına mutlaka göz atın çünkü herhangi bir bankanın herhangi bir marka ile ortak yürüttüğü kampanya sizin için çok daha avantajlı olabilir.

SİGORTALAR

Üstünde durmanız gereken noktalardan biri de sigorta. Araç kredisinde banka aracılığı kasko yaptırmanız halinde faiz indirimi gibi olanaklardan faydalanabilirsiniz.