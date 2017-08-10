Ar-Ge’den yılda ek 20 milyar $ gelir

Bu görüşmelerde Ar-Ge yatırımlarının öne çıktığını anlatan Erdem, “Global Ar-Ge harcamalarının toplamı yaklaşık 200 milyar dolar olan 17 üyemizin CEO’su ile bire bir yapılan görüşmelerin sonucunda, Ar-Ge ekosistemindeki gerekli iyileştirmelerin yapılması halinde, bu şirketlerin 5 yıl içinde Türkiye’deki yatırımlarını ve istihdamı 4 katına kadar çıkarabileceklerini gördük. Bu şirketlerin yıllık toplam Ar-Ge yatırımının sadece yüzde 10’unu başka ülkeler yerine Türkiye’ye yönlendirmesi, ülkemize her yıl 20 milyar dolarlık ek uluslararası doğrudan yatırım girişinin sağlanması anlamına gelir” dedi.

MERKEZ OLMA HEDEFİ

YASED Yabancı Sermaye İşadamları Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Erdem, ülkede istihdam yaratacak, katma değeri yüksek yeni yatırımların çekilmesinin, mevcut yatırımların verimliliğinin artırılmasının ve Türkiye’nin dünyanın önde gelen bölgesel yatırım ve Ar-Ge merkezlerinden biri haline gelmesinin ortak hedefleri olduğunu söyledi. Bu doğrultuda, hükümetin yürüttüğü çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bu toplantının düzenlendiğini kaydeden Erdem, uluslararası yatırımcı şirketler olarak görüş alışverişinde bulunmak istediklerini aktardı. Erdem, “YASED olarak, stratejik önceliklerimizden biri, ülkemizin ‘bölgesel bir yatırım ve Ar-Ge merkezi’ olma hedefini desteklemektir. Türkiye’nin büyüme stratejisini bölgesel bir üs olma adımıyla temellendirmesi ve bu bağlamda yol haritasını belirleyerek, hızla bu hedefe odaklanmış olması, biz yatırımcılar için büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.