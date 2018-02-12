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Ar-Ge merkezine yatırım artıyor

Hürriyet Haber
12.02.2018 - 23:39 | Son Güncelleme:

1961 yılında yerli ‘Elektrik Motoru’ üretimi yapmak amacıyla kurulan GAMAK, bugün Ar-Ge yatırımları ile büyümesini sürdürüyor. GAMAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Altındağ, “GAMAK Türk sanayisinin öncü firmalarından biri olarak 50 yılı aşkın süredir, sanayinin lokomotif ürünü olarak tanımlanan elektrik motorlarının üretimini yapıyor.

1960’lı yıllarda henüz Türk sanayisi yeni gelişirken önemli bir misyon üstlenildi ve üretimin temel ihtiyacı elektrik motorlarının imalatına başlandı. Geçen zaman içerisinde ülkemizin bu konuda dışa bağımlılıktan kurtulması sağlandı ve bugün geldiğimiz noktada GAMAK, sadece ülkemizde değil küresel pazarda da adından söz ettiren bir marka oldu” dedi.

Markanın Ar-Ge çalışmalarını arttırdığını dile getiren Mustafa Altındağ, “GAMAK Ar-Ge Bölümü Türkiye’nin sayılı Ar-Ge merkezilerinden biri oldu. Uzun yıllardır Ar-Ge çalışmalarına verdiğimiz önemi ve yaşanan gelişmeleri böyle bir başarı ile taçlandırmış olduk. Ar-Ge merkezi olmamızın bize verdiği ek sorumlulukların farkındayız ve daha fazlasını yapmak üzere gerekli yatırımlara başladık. Yenilikleri sürdürmeyi hedefleyen GAMAK, 2018 ilk çeyreğinde Ex-proof ve vibrasyon motorlarının imalatına da başlamayı planlıyor. Özellikle Ex-proof olarak adlandırılan patlayıcı ortamlarda kullanılan sertifikalı motorların yerli üretim konusundaki açığını kapatmak üzere çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

Etiketler: gazetehaberleri , ar-ge , GAMAK
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