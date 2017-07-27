Ar-Ge ile marka değeri artıyor

1976 yılında kurululan Kale Balata’nın kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği formülleri ve modern üretim olanakları ile her geçen gün marka değerini arttırdığını ifade eden şirket yetkilileri, “Üretime başladığımız ilk günden bu yana ülkemize katacağımız katma değeri ve yaratacağımız istihdamı kendimize ilke edindik. Yönetim anlayışımız ve zengin ürün çeşitliliğimiz ile ulusal pazarda olduğu kadar uluslararası pazarda da tercih edilen bir marka olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Teknolojik yatırımları ve sahip oldukları kalite belgelerinin yanı sıra, çevreyi korumaya yönelik yapmış oldukları yatırımların Kale Balata’nın çevreci yaklaşımının göstergesi olduğunu dile getiren şirket yetkilileri, “Aile kavramını, neredeyse yüzde 0 çalışan sirkilasyonu, elit bayi ağı, müşteri porföyü ve tedarikçileri ile büyük Kale Balata ailesi kavramına dönüştüren şirketimiz, hızlı karar alabilen yönetim yapısı, deneyimli personeli, modern teknoloji ile yaptığı üretimi,uluslararası onay kuruluşlarından ECE-R90 onaylı ürünleri ile kalite ve güvenin adresi olmaya devam ediyor” diye konuştu.