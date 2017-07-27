Ar-Ge ile marka değeri artıyor

Teknolojik yatırımları ve sahip oldukları kalite belgelerinin yanı sıra, çevreyi korumaya yönelik yapmış oldukları yatırımların Kale Balata’nın çevreci yaklaşımının göstergesi olduğunu dile getiren şirket yetkilileri, “Aile kavramını, neredeyse yüzde 0 çalışan sirkilasyonu, elit bayi ağı, müşteri porföyü ve tedarikçileri ile büyük Kale Balata ailesi kavramına dönüştüren şirketimiz, hızlı karar alabilen yönetim yapısı, deneyimli personeli, modern teknoloji ile yaptığı üretimi,uluslararası onay kuruluşlarından ECE-R90 onaylı ürünleri ile kalite ve güvenin adresi olmaya devam ediyor” diye konuştu.