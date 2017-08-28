Başkandan 'Aptalları vurun' emri

16 Ağustos’ta 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulması ülkede tepki çekse de Duterte, ülkenin güneyindeki Ozamiz kentinin Emniyet Müdürü Jovie Espenido ile yaptığı görüşmede “Göreviniz tutuklanan kişinin direnmesi halinde bunun üstesinden gelmeyi gerektiriyor. Eğer direnirse ve bu şiddet içerirse, bu aptalları öldürmekte serbestsiniz. Bu benim size emrimdir” dedi.

CENAZEYE RAHİPLER KATILDI

Uyuşturucuyla mücadele eden polis ekipleri tarafından öldürülen 17 yaşındaki Kian Loyd delos Santos’un cenazesine bin kişi katılmıştı. Muhalefetin bastırıldığı ülkede gencin cenazesine rahip ve rahibelerin de katılması ses getirmişti.

Polis, önce Santos’un kendilerine ateş açtığını ve meşru müdafa içinde hareket ettilerini iddia etmişti. Duterte’nin sözcüsü ise olayı “istisna” olarak nitelemişti.