MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Başkandan 'Aptalları vurun' emri

    Başkandan 'Aptalları vurun' emri

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 10:59Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 12:28

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede sertlik yanlısı tavrını sürdürüyor. Duterte, son olarak “tutuklamaya direnen aptalları vurun” dedi.

    16 Ağustos’ta 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulması ülkede tepki çekse de Duterte, ülkenin güneyindeki Ozamiz kentinin Emniyet Müdürü Jovie Espenido ile yaptığı görüşmede “Göreviniz tutuklanan kişinin direnmesi halinde bunun üstesinden gelmeyi gerektiriyor. Eğer direnirse ve bu şiddet içerirse, bu aptalları öldürmekte serbestsiniz. Bu benim size emrimdir” dedi.

     CENAZEYE RAHİPLER KATILDI

    Uyuşturucuyla mücadele eden polis ekipleri tarafından öldürülen 17 yaşındaki Kian Loyd delos Santos’un cenazesine bin kişi katılmıştı. Muhalefetin bastırıldığı ülkede gencin cenazesine rahip ve rahibelerin de katılması ses getirmişti.

    Polis, önce Santos’un kendilerine ateş açtığını ve meşru müdafa içinde hareket ettilerini iddia etmişti. Duterte’nin sözcüsü ise olayı “istisna” olarak nitelemişti.

    Etiketler: duterte , aptal , aptallar , filipinler , Uyuşturucu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri