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Apsiyon'a 7.5 milyon TL yatırım

Ahmet CAN
04.01.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

İNTERNET üzerinden bulut teknolojisiyle apartman ve sitelerin yönetimlerinin işini kolaylaştırmak için 2012 yılında kurulan Apsiyon, 2017’nin son gününde üçüncü yatırımını aldı.

Earlybird Venture Capital’den 7.5 milyon TL yatırım alan Apsiyon, bir önceki turda aldığı aynı yatırım tutarını aynı fondan devam ettirdi. Türkiye’nin tüm illerinde, yurt dışında ise şimdilik Kıbrıs ve Azerbaycan’da, 65 kişilik ekibi ve 4 bölge yöneticiliği ile 2 bin 800 sitede, 320 binden fazla konutta hizmet veren Apsiyon, 2018’de büyümesini hızlandırmak istiyor. Apsiyon CEO’su Kudret Türk, “Bu yıl içinde ‘Kira Modülü’nü hayata geçirdik. Kira tahsilatında kredi kartı kullanımına olan talebin arttığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki yıl bu ve benzeri pek çok yeni ürün ve hizmeti daha devreye alacağız” dedi. Earlybird ortaklarından Cem Sertoğlu ise Apsiyon’a yaptıkları ikinci yatırım için şunları söyledi: “2016’da Apsiyon’a yapmış olduğumuz yaptığımız yatırımın karşılığını fazlasıyla aldık. Gidişattan çok memnunuz.”

Etiketler: gazetehaberleri
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