Aprona giren Suriyeli çocuk polis tarafından yakalandı

BUGÜN öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nin bulunduğu alanda bir çocuk, kaçak yolla telleri aşarak aprona girdi.

Hangarın bulunduğu alandan geçen çocuk "V apronu" olarak tabir edilen bölgede gezmeye başladı. Bu sırada bir güvenlik görevlisi çocuğu tespit ederek yakaladı. Olay, havalimanı polis ekiplerine de bildirildi.

Gelen polis ekipleri, 12 yaşında olduğu tespit edilen Suriye uyruklu çocuğu gerekli işlemlerin yapılması için güvenlik görevlilerinden teslim aldı. Havalimanındaki hava trafiğinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.





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