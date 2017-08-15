Apple'ın uzay üssünde isyan çıktı!

Apple odaklı blog Daring Fireball'u yöneten John Gruber, üçüncü elden doğrulanmamış raporlar aldığını ve yeni Apple merkezi Apple Park'ın açık kat planlarına karşı bir ayaklanma olduğunu iddia ediyor. Gruber'in söylediğine göre Apple'ın donanım mühendisliği lideri Johny Sroouji, yeni çalışma şartları hakkında pek mutlu değil.

Daring Fireball'un en son podcast'lerinden birinde Gruber, bazı çalışanların Apple Park'ın açık kat planından memnun olmadıklarını ve kendi odalarını veya ofislerini istediklerini söyledi. Gruber'in söylediğine göre Apple'ın başarılı ve öne çıkan bölümlerinden birini yöneten Srouji'ye kat planları gösterildiğinde, Srouji oldukça sinirlenmiş ve ekibinin bu şartlarda çalışamayacağını belirtmiş. Bunun üzerine de kampüsün yan kısımlarında Srouji'nin ekibi için ayrı bir küçük bina inşa edilmeye başlanmış.

Açık çalışma alanları sadece alt düzeydeki çalışanlar için olacak ve üst düzey yöneticiler, Apple Park'ın dördüncü katında kendi ofislerine sahip olacak. Diğer çalışanlar ise yeni merkeze geçiş bile yapmayacaklar. Bu listenin içerisinde yer alan ve öne çıkan isimlerden biri, Apple'ın Internet Yazılım ve Hizmetleri Kıdemli Yardımcı Başkan'ı Eddy Cue olarak gözükmekte. Cue ve ekibi, Infinite Loop'taki şu anda kullanılan merkezde kalacak.

chip.com.tr'nin haberine göre çalışanlar Apple Park'a haftada 500 kişilik gruplar halinde hareket etmeye başlamış durumda. Apple'ın planı, yıl sonuna kadar 13.000 çalışanın Apple Park'a geçiş yapması. Firmanın Silikon Vadisi bölgesinde 25.000 çalışanı bulunuyor.