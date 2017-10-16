Apple'ın sonraki bombası: Ekranları katlanabilen iPhone geliyor

Akıllı telefon üreticileri, yeni trend olan çerçevesiz ekran konusunda birbirleriyle yarışırken, diğer yandan da geleceğin rekabetine alttan alttan hazırlanıyorlar. Yakın gelecekte, 90'lı yılların efsanevi katlanabilir cep telefonlarına yeniden kavuşacağız, ancak bu kez tamamen farklı bir tasarım ve teknoloji odağında. Özellikle LG ve Samsung, bu yenilikçi harekete oldukça yakın. Arkadan gelen Apple ise, şimdilik ancak 2020 yılını hedefleyebiliyor.

Özellikle Samsung, uzunca bir süredir bu telefon modeli üzerinde çalışıyor. İsmi şimdilik Galaxy X olarak bilinen bu katlanabilir telefonun, gelecek yıl içinde tanıtılması bekleniyor. Yine LG'nin de esnek ve kıvrılabilir ekranlar üzerinde önemli çalışmaları var. Hem LG hem Samsung, kendi ekran panellerini üretmenin avantajını bu alanda kullanıyorlar. Fakat Apple'ın, bu konuda ancak bu markalarla anlaşmaya gitmesi gerekiyor.

iPhone X'in OLED ekranı için Samsung Display ile çalışan Apple, 2020 yılı için planladığı katlanabilir iPhone'u hazırlamak için LG ile çalışacak. Bunun sebebi, yeni modelini Samsung'dan tamamen gizli tutmayı istemesi. Fakat LG ile çalışmak istemesi de süreyi uzatacak, zira panel üretiminin 2020 yılına kadar başlayamayacağı iddia ediliyor. Genel kanı, "mükemmellik zaman alır" yönünde olsa da, Samsung eğer Galaxy X'i seneye çıkartırsa, Apple'ın bu alandaki işi zora girecek gibi görünüyor.



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