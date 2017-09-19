Apple'ın Safari tarayıcısı reklamcıları fena kızdırdı!

Apple, Safari internet tarayıcısının bu ayki yeni sürümüne gelecek olan gizlilik-koruyucu bir özelliğe karşı endüstriden gelen değişiklik talebine, açıkça ret cevabı verdi. Altı reklam endüstri grubu, "akıllı izleme engelleme" isimli bir özelliğin, bulunan tarayıcı anlaşmalarını ihlal ettiğini ve "internetteki ekonomik modeli sabote edeceğini" iddia ediyordu. Cuma günü Apple, karşılığını verdi: "Unutun. Çevrim içi reklamlar gizliliğimizi ihlal ediyor ve Apple akıllı izleme engellemeyi kaldırmayacak."

Bir Apple temsilcisi şöyle konuştu: "Reklamla izleme teknolojisi o kadar ileriye gitti ki reklam izleme firmalarının bir kişinin web tarama geçmişinin büyük kısmını toplaması mümkün. Bu bilgiler izinsiz toplanıyor ve reklamların yeniden hedeflenmesi için kullanılıyor, bu sayede reklamlar insanları internette takip ediyor. Apple, insanların gizlilik hakkının olduğuna inanıyor."

Reklamlar internetin yaşam kaynağı; başta Facebook ve Google olmak üzere, neredeyse tüm siteleri, bizim tek kuruş ödememize gerek kalmadan ayakta tutuyorlar. Ama gizlilik sorunları ve buna ek olarak reklamların telefonların şarjını hızlı tüketmesi reklamlara olan tepkileri arttırıyor.

Reklam endüstrisinin haklı olduğunu düşünüyorsanız, Safari'nin ayarlarından akıllı izleme engellemeyi devre dışı da bırakabilirsiniz. Apple, bu özelliğin "reklamları engellemediğini ve insanların gerçekten tıklayıp ziyaret ettiği sitelerdeki meşru izlemeye karışmadığını" söylüyor.

Safari 11, 19 Eylül'de iPhone ve iPad'ler için, 25 Eylül'de ise Mac'ler için yeni MacOS High Sierra yazılımıyla çıkacak.



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