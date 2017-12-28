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    Apple'ın patronu Cook'a özel uçak jesti

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Apple'ın CEO'su Tim Cook artık ister iş ister özel seyahati olsun sadece özel uçakla yolculuk yapabilecek.

    Business Insider’ın haberine göre; Apple yönetim kurulunun aldığı bir karara göre şirketin CEO'su Tim Cook bundan böyle iş veya özel seyahati olsun sadece özel uçak kullanacak. Apple'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada güvenlik ve verimlilik gerekçesiyle Cook için böyle bir yöntem ilgilendiği vurgulandı. Şirketten yapılan açıklama, “Bay Cook ünlü bir isim olduğu için şirketimizin güvenlik ve verimliliği adına böyle bir seyahat kararı aldık” ifadesi kullanıldı.

    Net karını ve cirosunu artıran Apple’de CEO Tim Cook’un aldığı yıllık prim tutarın 2017 mali yılı için yüzde 74 arttı. 30 Eylül’de sona eren mali yılda 3,06 milyon dolar maaş, 9,33 milyon dolar teşvik primi alan Cook’un 89,2 milyon dolar tutarındaki ödül hisse senedi ile birlikte toplam kazancı 102 milyon dolara ulaştı. Cook’un 5 yardımcısı da 3,11’er milyon dolar prim aldılar ve maaş, hisse senedi ödülleri ile birlikte 2017 mali yılında 24,2 milyon dolar kazanç elde ettiler.

     

    Etiketler: jet
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