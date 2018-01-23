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Apple'ın patronu Cook: Yeğenim sosyal medya kullansın istemem!

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 08:21 | Son Güncelleme:

Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Tim Cook, sosyal medya kullanımı konusunda çok sert olduğunu söylüyor.

Dünyanın en önemli teknoloji markalarının başında gelen Apple'ın CEO'su Tim Cook, çok konuşulacak bir söyleşiye imza attı. Geçtiğimiz cumartesi günü İngiltere'deki bir okulda söyleşiye katılan Tim Cook: "Bir çocuğum yok, fakat bir yeğenim var ve ona bazı sınırlamalar koydum. Benim de izin veremeyeceğim şeyler var ve sosyal medya kullanımı da onlardan biri." şeklinde konuştu.

Guardian'ın haberine göre: "Ben teknolojinin tamamını kullandığımız sürece başarıya ulaşabileceğimizi düşünenlerden biri değilim. Şahsen tüm bu mecraların hiç birini de takip etmiyorum." şeklinde konuşan başarılı CEO, bu çıkışıyla tüm teknoloji dünyasını şaşkına çevirdi.

Söyleşinin devamında da bu fikirleri üzerine konuşan Tim Cook, özellikle teknoloji kullanımının kimi alanlarda sınırlanması gerektiğini belirtti. Bu alanlardan birisi olarak okulları ve edebiyat dersini örnek gösteren Cook, "Edebiyatta teknoloji kullanımının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz, ben düşünmüyorum" sözleriyle söyleşiyi sonlandırdı.

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