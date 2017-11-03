Apple'ın net kar ve geliri arttı

Apple'dan yapılan açıklamada, bu yılın temmuz-eylül dönemini, bilançosunda dördüncü çeyrek kabul eden şirketin gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 52,58 milyar dolara yükseldiği belirtildi.



Ayrıca, Apple'ın toplam gelirinin yüzde 62'sinin uluslararası satışlardan elde edildiği bildirildi. Şirket, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 46,85 milyar dolar gelir elde etmişti. Açıklamada, şirketin net karının da geçen yılın temmuz-eylül döneminde 9,01 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 10,71 milyar dolara yükselerek yüzde 18,9 artış gösterdiği bilgisine yer verildi.



Şirketin hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,07 dolara tırmandı.



iPhone ve iPad satışları arttı



Ayrıca, açıklamada, Apple'ın iPhone akıllı telefon, iPad tablet ve Mac bilgisayar satışlarının da yıldan yıla arttığı vurgulandı.



Buna göre, söz konusu dönemde, iPhone satışları yüzde 2,5 artarak 46 milyon 677 bine, iPad satışları da yüzde 11,4 yükselerek 10 milyon 326 bine ulaştı. Mac satışları da yüzde 10,2 artışla 5 milyon 386 bine yükseldi.



Şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde yüzde 34,5 artışla 8,5 milyar dolara çıkarken Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen gelir de yüzde 36,3 artarak 3,23 milyar dolara ulaştı.



Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu olmasıyla New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı.



Günü 168,07 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 3,5 kazançla 173,90 dolara kadar tırmandı. Firmanın piyasa değeri de yaklaşık 898 milyar dolar oldu.



Analistler, Apple'ın hisse değerindeki artışın yarın devam edebileceğini belirtirken firmanın piyasa değerinin 900 milyar doların üzerine çıkabileceğini vurguladı.

Apple, yeni akıllı telefon modeli iPhone X'i yarın piyasaya sürecek.