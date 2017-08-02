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    Apple'ın net kar ve geliri arttı

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 07:47Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 07:47

    Şirketin geliri yüzde 7,1 artarak 45,4 milyar dolara, net karı da yüzde 11,5 yükselerek 8,7 milyar dolara ulaştı. iPhone satışları yüzde 1,5, iPad satışları yüzde 14,8 arttı.

    Teknoloji devi Apple, bu yılın nisan-haziran döneminde net kar ve gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yükseldiğini açıkladı.

    Apple'dan yapılan açıklamada, bu yılın nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 45,4 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Ayrıca, Apple'ın toplam gelirinin yüzde 61'inin uluslararası satışlardan elde edildiği bildirildi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 42,4 milyar dolar gelir yakalamıştı.

    Açıklamada, şirketin net karının da geçen yılın nisan-haziran döneminde 7,8 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 8,7 milyar dolara yükselerek yüzde 11,5 artış gösterdiği bilgisine yer verildi. Şirketin hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,42 dolardan 1,67 dolara tırmandı.

    iPHONE VE iPAD SATIŞLARI ARTTI

    Ayrıca, açıklamada, Apple'ın iPhone akıllı telefon, iPad tablet ve Mac bilgisayar satışlarının da yıldan yıla arttığı aktarıldı.

    Buna göre, söz konusu dönemde, iPhone satışları yüzde 1,5 artarak 41 milyon 26 bine, iPad satışları da yüzde 14,8 yükselerek 11 milyon 424 bine ulaştı. Mac satışları da yüzde 0,9 artarak 4 milyon 292 bine yükseldi.

    Şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde yüzde 21,6 artışla 7,27 milyar dolara çıkarken, Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen gelir de yüzde 23 artarak 2,73 milyar dolara ulaştı.

    Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı.

    Günü 150,05 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 6 kazançla 159,01 dolara kadar tırmandı.

    Analistler, Apple'ın hisse değerindeki artışın yarın devam edebileceğini kaydetti.

    Etiketler: apple , iphone , ipad
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