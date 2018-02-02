Apple'ın kurucularından Wozniak'tan bitcoin açıklaması

ABD merkezli teknoloji devi Apple'In kurucu ortaklarından Steve Wozniak, İsveç'in Stockholm kentinde bulunan Nordic Business Forum’da kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Gelen bir soru üzerine fiyatı 700 dolarken Bitcoin'e yatırım yaptığını belirten Wozniak Bitcoin piyasasından çekildiğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda 20 bin dolar seviyesine kadar ulaşan Bitcoin son dönemlerde yaşadığı düşüş ile adından söz ettiriyor. Bu duruma dikkat çeken Wozniak "Mutluluğumun en önemli parçası endişeli olmamam. Bu yüzden hepsini sattım" dedi.