Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Apple'ın kurucularından Wozniak'tan bitcoin açıklaması

Apple'ın kurucularından Wozniak'tan bitcoin açıklaması

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:

Apple'ın adaşı Steve Jobs ile birlikte iki kurucu ortağından biri olan Steve Wozniak, son günlerin sıkça tartışılan sanal para birimi Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'In kurucu ortaklarından Steve Wozniak, İsveç'in Stockholm kentinde bulunan Nordic Business Forum’da kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Gelen bir soru üzerine fiyatı 700 dolarken Bitcoin'e yatırım yaptığını belirten Wozniak Bitcoin piyasasından çekildiğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda 20 bin dolar seviyesine kadar ulaşan Bitcoin son dönemlerde yaşadığı düşüş ile adından söz ettiriyor. Bu duruma dikkat çeken Wozniak "Mutluluğumun en önemli parçası endişeli olmamam. Bu yüzden hepsini sattım" dedi.

Etiketler: apple , steve jobs , steve wozniak , bitcoin , sanal para
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri