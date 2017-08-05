Apple'ın korkulu rüyası: Çinli Huawei

Apple dün yayınladığı raporda, 2017'nin üçüncü mali çeyreğinde yıldan yıla %7 gelir artışı sağladığını açıkladı. Ancak görünüşe bakılırsa bu büyüme şirketin rakipleri arasındaki sırasını sağlamlaştırma konusunda yeterli değil. Araştırma şirketleri Canalys'e göre Huawei yakında Apple'ı geçebilir. Çinli marka Apple'ın sadece 3 milyon ünite gerisinde.





Yukarıdaki grafikte gördüğünüz gibi, Apple'ın bir önceki yıla göre büyüme oranı sadece %2'yken, Huawei aynı süreç içerisinde %20 büyüme gerçekleştirdi. Canalys ayrıca şu açıklamayı yaptı: "Dünya çapında 38 milyon ünite sevk ederek %20 oranında büyüyen Huawei, Apple ile arasındaki farkı küçülterek sadece 3 milyon ünite geriden ikinci sırayı almaya hazırlanıyor."

Benzer şekilde Strategy Analytics de üç aylık raporunda neredeyse tamamen aynı rakamlar ile karşımıza çıkıyor. Şirkete göre 2017'nin ikinci çeyreğinde, iki markanın arasındaki ünite sevkiyatı farkı sadece 2.6 milyon. Apple 41.0 milyon ünite satarken Huawei 38.4 milyon ünite satmayı başardı. Samsung ise 79.5 milyar sevkiyatla açık ara liderliğini korumaya devam ediyor. Strategy Analyst direktörü Woody Oh, daha derin bir perspektif için şunları söyledi: "Huawei, 2017'nin ikinci çeyreğinde %11 oranında akıllı telefon piyasası payı ile rekor kırdı. Geçen yıl bu oran %9'du. Huawei, her geçen ay Apple'a yaklaşmaya devam ediyor ve Apple'da bu konuda tedirgin. Huawei, Mate9 ve P10 telefonları ile Asya, Avrupa ve Afrika'da yaygın olan diğer rakiplerini geçmeyi başarıyor."

Apple'ın şu anda ümidi yakında piyasaya sürülecek olan iPhone 8. Ancak 1.000 dolar fiyat çizgisini geçeceği söylenen telefonun şirketi ne kadar ileri taşıyacağı konusunda tartışmalar devam ediyor.



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