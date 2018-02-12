Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Apple'ın kablosuz kulaklıkları Airpods patladı!

    Apple'ın kablosuz kulaklıkları Airpods patladı!

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 06:53 | Son Güncelleme:

    Spor salonunda çalışan bir adamın kulaklarındaki Apple Airpods, dumanlar çıkarmasının ardından parçalarına ayrıldı.

    Amerika’nın Florida eyaletinde yaşayan Jason Colon, spor salonunda müzik dinlerken AirPods’u duman çıkarmaya başladı.

    Colon, spor yaparken sağ kulağındaki AirPods birden bire beyaz duman çıkarmaya başladı. Anında kulaklığını kulağından çıkaran Colon, yardım istemek için salonun başka bir tarafınaa gitti. Geri geldiğinde ise kulaklığı yanmış halde buldu.

    Jason Colon, yerel bir televizyon kanalına mülakat vererek durumu anlattı. Patlayan sağ kulaklık da mülakatta detaylıca gösterildi. Airpods'ların her birinde batarya bulunduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

    Galaxy Note 7 faciasından sonra üreticiler, batarya konusuna oldukça dikkat etmeye başladı. Buna rağmen gerçekleşen bu kazayla ilgili Apple’ın da detaylı araştırmalar yapması bekleniyor.

    AirPods’u patlayan Jason Colon ise kullanıcılara bazı önerilerde bulundu.

    Colon, AirPods gibi kulağın içerisinde devre üniteleri giren kulaklıkların, gün geçtikçe popülerlik kazandığını söylerken, kullanıcıların bu kulaklıkları kullanırken dikkatli olması gerektiğini aktardı.

    Etiketler: apple , airpods , kulaklık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri