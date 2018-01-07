Apple'ın iPhone'ları yavaşlatması şirkete çok pahalıya patlayabilir

Apple, pil ömrüyle ilgili daha tutarlı bir deneyim sunmak için Apple'ın iOS güncellemeleri ile iPhone'un eski modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığına dair deliller ortaya çıkınca şirket, kısa süre içinde hemen özür diledi ve daha ucuz bir fiyatla pil değiştirme kampanyasını başladı.

Şirketin yakında ortaya çıkabilecek davaların hayata geçirilmesi sonucunda karşılaşabileceği olası yasal sıkıntıların yanı sıra, iPhone pil değiştirme programı da doğrudan ciddi mali zarara sebep olabilir.

Barclays analisti Mark Moskowitz'e göre, telefonlarında yavaş performans gösteren kullanıcılar şimdi Apple'ın akıllı telefonunun en son modeline geçmek yerine telefonun pilini değiştirmeyi seçebilirler. Moskowitz'e göre bu, 2018'de iPhone'ların satışlarında 16 milyona kadar düşüşe sebep olabilir.





Mevcut iPhone kullanıcılarının neredeyse %77'sinin yükseltme için uygun olduğunu ve sebebini şu şekilde olduğunu tahmin ediyor:

"Temel senaryomuzda, 519 milyon kullanıcının %10'u 29 dolarlık teklifi alıyor ve yaklaşık %30'u bu sene yeni bir iPhone almayacağına karar veriyor. Bu yaklaşık 16 milyon iPhone satışının risk altında olabileceği ve 2018'de %4'lük bir gelir kaybına sebep olabileceğini anlamına geliyor."

Apple, iPhone 6 ve daha yeni modeller için yılın sonuna kadar pil değişimi kampanyasını sunulmaya devam edecek ve yakında, pilinizin sağlığının performansı etkileyip etkileyemediğini gösterecek bir yazılım yayınlayacak.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 60 DUVAR KAĞIDI