Apple'ın ilk bilgisayarı açık artırma yoluyla satışta!

Apple'ın bu efsane bilgisayarı neredeyse 35 yaşında; ancak bugün açık artırmaya çıktığında 40 bin dolardan daha yüksek bir fiyatla alıcı bulmasının beklendiğini söyleyebiliriz.1978 yılında geliştirilmeye başlayan Lisa, üzerinde yapılan onca değişikliğin ardından 1983 yılında 9,995 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyata piyasaya sürülmüştü. Lisa-1 daha çok iş hayatında kullanılması için geliştirilmiş ve buna göre özelliklerle donatılmıştı. Bugün için küçük bir şaka gibi görünse de sadece 5MB depolama alanına sahip olan kişisel bilgisayar, GUI yani grafik tabanlı kullanıcı ara yüzü barındıran ilk ürün olma unvanını da eline geçirmişti. Yüksek fiyatlı olmasına rağmen yeterli performansı sunamayan Lisa-1, bu sebeple beklenen satış rakamlarına ulaşamamış ve toplamda 100,000 adette kalmıştı.

1998 yılında piyasaya çıkan ve kişisel bilgisayar sektörüne yeni bir soluk getiren iMac’lerin atası olarak gösterilen Lisa-1, Steve Jobs’ın da ilk eserlerinden biri olarak tarihe geçmişti. Apple’ın geçmişinin en önemli parçalarından bir tanesi olan ve yakın zaman sonra Almanya’da açık arttırmaya çıkacak olan bilgisayarın, 40,000 dolarla başlayacak açık arttırmada ne kadar yüksek fiyata çıkacağının da tahmin edilemediği kaydedilenler arasında yerini aldı.