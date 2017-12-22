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    Apple'ın Face ID'sinden sonra Windows 10 da kandırıldı!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 06:37 | Son Güncelleme:

    Windows 10'un en son sürümüne herhangi bir nedenden dolayı güncellemediyseniz ve PC'nize yüzünüzü kullanarak oturum açıyorsanız, bu güvenlik zafiyeti sizi yakından ilgilendiriyor.

    Windows 10'un eski sürümlerinin Windows Hello işlevinin basılı bir fotoğrafla kolaylıkla kandırılabildiği ortaya çıktı. Sorun Fall Creators Update'ten önceki sürümlerde bulunsa da, en son sürümü kandırmanın da mümkün olabileceği söyleniyor. Yüz algılama işlevinin kurulumunu önceki bir sürümde yaptıysanız, en son sürümde olmanız sizi sorundan kurtarmıyor. Yani güvende kalmak için Windows Hello'nun kurulumunu Windows 10'u en son sürüme yükselttikten sonra tekrar yapmanız gerekiyor.

    Güvenlik araştırmacılarının açığı kanıtlamak üzere yayınladığı videolar, Windows Hello'nun lazerle düşük sayılabilecek çözünürlükte yazdırılmış bir fotoğrafla kandırılabildiğini gösteriyor. Bununla birlikte fotoğrafın kızılötesi kamerayla çekildiğini ve üzerinde biraz oynandığını belirtelim. 

    Dahası Syss'in iddiasına göre Windows Hello'da anti-spoofing modunu etkinleştirmeniz de pek işe yaramıyor. Bu durumda biraz değiştirilmiş bir resimle oturum açılabiliyor.

    Microsoft henüz sorunla ilgili bir açıklama yapmadı ancak yakın zamanda harekete geçeceğinden eminiz. Bu sırada Windows 10'da yüz tanıma işlevini kullanıyorsanız, onu baştan tanımlamak iyi bir fikir olabilir.

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    Etiketler: işletim sistemi , face id
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